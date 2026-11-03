Midterms in den USA: Das sind die Takes der US-Bürger

Die Bürgerinnen und Bürger in den USA stehen gerade vor einer wichtigen Zwischenwahl. Was sagen die Leute in den USA?

Was haben die Leute in den USA zu den Midterms zu sagen? 03.11.2026 | 0:57 min

Midterms in den USA: Wie viel Gegenwind bekommt Trump?

Am 3. November 2026 wird in den USA gewählt! Die Midterms finden alle zwei Jahre, nach der Hälfte der vierjährigen Amtszeit des US-Präsidenten, statt. Bei den Midterms-Wahlen entscheidet sich, wer künftig die Mehrheit im US-Kongress hat. Und das könnte auch für Trumps Regierung wichtig werden. Der Kongress in den USA besteht übrigens aus zwei Kammern: dem Repräsentantenhaus und dem Senat.

🗳️Wer wird gewählt?

• Alle 435 Sitze des Repräsentantenhauses

• 35 von 100 Sitze im Senat

• neue Gouverneure in 36 Staaten und drei US-Territorien

‼️Warum ist das so wichtig?

Im Repräsentantenhaus und im Senat haben aktuell die Republikaner die Mehrheit. Sollten die Demokraten gewinnen, könnte Trump ohne Mehrheit in beiden Kongresskammern innenpolitisch nur wenig nachhaltig verändern.

⏰Wann gibt´s Ergebnisse?

Ob sich die Demokraten oder Republikaner durchsetzen können, werdet ihr als erstes Teilergebnis in der Nacht auf den 4. November sehen. Ein Gesamtbild wird sich zwischen 5 und 7 Uhr morgens zeigen. Wer also die neuesten News sofort wissen möchte, sollte sich einen Wecker stellen.