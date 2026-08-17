Schule geht wieder los

Heute geht die Schule 🏫 wieder los für Schüler*innen in Sachsen, Sachen-Anhalt, Thüringen und Schleswig-Holstein. Bereits begonnen hat sie in Rheinland-Pfalz, Saarland, Bremen, Hessen und Niedersachsen. Was aber immer gleich bleibt: der Hustle mit dem Besorgen von Büchern 📚, Ordnern📒, Geodreieck📏 und Co. und Fragen wie "hat mich meine Mutter bei der Schulbuchausleihe angemeldet?", "was, wenn man das schuleigene Hausaufgabenheft nicht rechtzeitig bestellt hat?", "und warum ist es immer so ein Pain, die Schulbücher in die dafür vorgesehenen Umschläge zu bekommen...?"