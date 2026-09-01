S€ggsualkunde an italienischen Schulen soll ab September nur noch mit ausdrücklicher Zustimmung der Eltern unterrichtet werden. 🏫 An Kindergärten und in Grundschulen ist das Unterrichtsfach künftig grundsätzlich verboten. 🚫

Aber was steckt dahinter? 🤔 Die Regelung geht auf ein neues Gesetz der Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zurück. Der von ihrer rechten Koalition eingebrachte Gesetzesentwurf wurde jetzt auch vom Senat verabschiedet.

Anders als in vielen anderen europäischen Ländern, wurde S€ggsualität an regulären Schulen in Italien oft nur biologisch behandelt. Ob eine Schule zusätzlich Workshops zum Thema anbietet, lag weitgehend bei der einzelnen Schule. Denn: S€ggsualkundeunterricht ist in Italien nicht verpflichtend. Nach Meloni soll das auch so bleiben und mehr noch: Schulen müssen jetzt mindestens eine Woche vor Unterrichtsbeginn eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern einholen. 📝