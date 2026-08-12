Sonnenfinsternis gucken be like ...

Seid ihr schon ready für das krasse Ereignis??!🔥 Heute Abend verschwindet die Sonne kurz hinter dem Mond! 🌒 Dann wird es für ein paar Minuten so richtig dunkel um uns herum.

Das dürft ihr nicht verpassen❗️Heute, am 12. August 2026 startet um 19:12 Uhr die Sonnenfinsternis.🌚 Schnappt euch eine Schutzbrille (und nein, eine einfache Sonnenbrille🕶️ tut's leider nicht) und schaut in Richtung Westen.🧭 12.08.2026 | 0:40 min

Was passiert da eigentlich?

Sonne, Mond und Erde befinden sich kurz in einer Linie. ☀️🌗🌍 Von der Erde aus schiebt sich also der Mond, der auch noch ein Neumond ist, vor die Sonne und verdeckt sie somit. Aber nicht komplett: es werden 83 bis 89% verdeckt sein - je nachdem von wo in Deutschland aus ihr in den Himmel schaut. Diese teilweise Bedeckung nennt man ✨partielle Sonnenfinsternis.✨ Menschen von der Arktis bis Mallorca sehen sogar eine totale Sonnenfinsternis. Für sie wird es einen kurzen Moment komplett dunkel.🌚

Wo gucken?

Da die Sonne am Abend bereits relativ tief am Horizont steht, wird sie bei wolkenfreiem Himmel am besten von einem hohen Punkt🔝 aus mit freiem Blick nach Nordwesten oder Westen zu sehen sein.☀️ Am stärksten wird die Sonne übrigens im äußersten Südwesten von Deutschland bedeckt sein. Und: Wer in Freiburg lebt, hat Glück! Hier wird die höchste Bedeckung erreicht.🤓

Diesmal ganz besonders: