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Sonnenfinsternis :Sonnenfinsternis gucken be like ...
Seid ihr schon ready für das krasse Ereignis??!🔥 Heute Abend verschwindet die Sonne kurz hinter dem Mond! 🌒 Dann wird es für ein paar Minuten so richtig dunkel um uns herum.
Was passiert da eigentlich?
Sonne, Mond und Erde befinden sich kurz in einer Linie. ☀️🌗🌍 Von der Erde aus schiebt sich also der Mond, der auch noch ein Neumond ist, vor die Sonne und verdeckt sie somit. Aber nicht komplett: es werden 83 bis 89% verdeckt sein - je nachdem von wo in Deutschland aus ihr in den Himmel schaut. Diese teilweise Bedeckung nennt man ✨partielle Sonnenfinsternis.✨ Menschen von der Arktis bis Mallorca sehen sogar eine totale Sonnenfinsternis. Für sie wird es einen kurzen Moment komplett dunkel.🌚
Wo gucken?
Da die Sonne am Abend bereits relativ tief am Horizont steht, wird sie bei wolkenfreiem Himmel am besten von einem hohen Punkt🔝 aus mit freiem Blick nach Nordwesten oder Westen zu sehen sein.☀️ Am stärksten wird die Sonne übrigens im äußersten Südwesten von Deutschland bedeckt sein. Und: Wer in Freiburg lebt, hat Glück! Hier wird die höchste Bedeckung erreicht.🤓
Diesmal ganz besonders:
Das bevorstehende Himmelsschauspiel ereignet sich diesmal kurz vor Sonnenuntergang.🌇 Dadurch entsteht ein Zusammenspiel aus Licht und Dunkelheit, wie man es nur selten zu sehen bekommt. Hinzu kommt eine optische Täuschung, eine sogenannte Horizont-Illusion. Die Sonne (wie auch der Mond) nahe dem Horizont erscheinen oft riesengroß, obwohl ihre tatsächliche Größe im Blickfeld gleich bleibt.😮
❗️Die bislang letzte totale Sonnenfinsternis war von Deutschland aus am 11. August 1999 zu sehen, die nächste wird erst am 3. September 2081 sein.
‼️ Kurioser Fakt am Rande: Bereits am 2. August nächsten Jahres ist wieder eine totale Sonnenfinsternis in Spanien zu sehen, jedoch nur im äußersten Süden.