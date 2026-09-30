Warum haben so viele Leute Angst vorm Telefonieren?📞

Experten erklären es damit, dass wir uns einfach schon sehr früh daran gewöhnt haben, Nachrichten zu schreiben oder Audios zu machen. Dadurch haben wir immer genug Zeit,⏱️ die richtige Formulierung zu finden und notfalls die Chance, die Nachricht zu löschen. Beim Telefonieren geht das nicht. Deswegen machen wir uns Druck, schnell richtig zu antworten. Außerdem spielen oft Ängste vor Ablehnung, Kritik und Konflikte eine große Rolle.🙇🏻‍♀️