Am 25.09. ist Tag der Zahngesundheit! Dieses Jahr unter dem Motto „Gesund beginnt im Mund – Kau dich fit!“.

Denn Kauen kann mehr als nur satt machen - es unterstützt die Verdauung und kann sogar die Sprachentwicklung und kognitive Fähigkeiten fördern. Zu viel Zucker, Softdrinks und stark verarbeitete Lebensmittel schaden dagegen der Kaufähigkeit und den Zähnen.