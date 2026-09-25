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Tag der Zahngesundheit

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Tag der Zahngesundheit:Neulich in deinem Badeschrank

Kauen und Beißen - Zähne sind ganz schön fleißig! Damit sie gut funktionieren, müssen sie geputzt werden. Was unsere Zahnbürsten wohl erzählen würden, wenn sie reden könnten?

Zwei Zahnbrüsten in Zahnputzbecher im Badeschrank - darüber Schrift "Tag der Zahngesundheit mit Bianca"

Was, wenn unsere Zahnbürsten plötzlich reden könnten?

25.09.2026 | 0:42 min



Am 25.09. ist Tag der Zahngesundheit! Dieses Jahr unter dem Motto „Gesund beginnt im Mund – Kau dich fit!“.

Denn Kauen kann mehr als nur satt machen - es unterstützt die Verdauung und kann sogar die Sprachentwicklung und kognitive Fähigkeiten fördern. Zu viel Zucker, Softdrinks und stark verarbeitete Lebensmittel schaden dagegen der Kaufähigkeit und den Zähnen.