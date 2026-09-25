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Tag der Zahngesundheit:Neulich in deinem Badeschrank
Kauen und Beißen - Zähne sind ganz schön fleißig! Damit sie gut funktionieren, müssen sie geputzt werden. Was unsere Zahnbürsten wohl erzählen würden, wenn sie reden könnten?
Am 25.09. ist Tag der Zahngesundheit! Dieses Jahr unter dem Motto „Gesund beginnt im Mund – Kau dich fit!“.
Denn Kauen kann mehr als nur satt machen - es unterstützt die Verdauung und kann sogar die Sprachentwicklung und kognitive Fähigkeiten fördern. Zu viel Zucker, Softdrinks und stark verarbeitete Lebensmittel schaden dagegen der Kaufähigkeit und den Zähnen.