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Sklaverei in den USA:So wurden Sklaven ausgebeutet und unterdrückt
In den USA kämpfen Schwarze bis heute für ihre Rechte. Dass sie zum Teil noch immer benachteiligt werden, hat mit der Geschichte der Sklaverei zu tun.
Sklavenhandel
Als die ersten Europäer in Amerika ankamen, suchten sie billige Arbeitskräfte. Sie wollten sich ein Leben aufbauen in dem unbekannten Land. Es gab harte Arbeit zum Beispiel in Bergwerken und in der Landwirtschaft. Zu dieser Arbeit wurden Menschen aus Afrika gezwungen.
Ab dem Jahr 1619 entstand nämlich ein Menschenhandel zwischen den Kontinenten Europa, Afrika und Amerika.
Rund 200 Jahre lang lief dieses Tauschgeschäft. Im Jahr 1808 wurde der Sklavenhandel zwischen Afrika und Amerika verboten.
Bis dahin waren bereits Millionen Sklaven nach Amerika, auch in die USA, gekommen.
Innerhalb der USA wurden schwarze Menschen weiterhin als Sklaven verkauft.
Sklavenarbeit
Sklaven hatten keine Rechte. Sie konnten nicht frei über ihr Leben bestimmen und wurden unterdrückt und misshandelt.
Abschaffung der Sklaverei
Im Jahr 1861 begann ein Krieg zwischen den Staaten im Norden und den Staaten im Süden der USA. Die Nordstaaten waren dafür, die Sklaverei abzuschaffen. Die Südstaaten waren dagegen.
Unterdrückung geht weiter
Den Krieg gewannen die Nordstaaten. Damit wurde die Sklaverei 1865 in den USA abgeschafft.
Aber Schwarze wurden weiter unterdrückt. Vor allem in den Südstaaten. Es gab immer wieder gewalttätige Überfälle von Weißen auf Schwarze. Außerdem wurden Schwarze streng von Weißen getrennt:
- Schwarze durften zum Beispiel nicht in die gleichen Schulen gehen, wie Weiße.
- Sie wurden in anderen Krankenhäusern behandelt.
- Sie durften nicht auf den Sitzplätzen der Weißen im Bus sitzen.
Demonstrationen
Gegen diese Ungerechtigkeiten begannen sich immer mehr Schwarze zu wehren. Sie taten das weitgehend friedlich und ohne Gewalt.
Im Jahr 1963 kam es zu großen Demonstrationen an vielen Orten der USA. Dabei machten nicht nur Schwarze, sondern auch Weiße mit.
Sie forderten, dass die Trennung von Schwarzen und Weißen abgeschafft werden solle.
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Heute
Die Demonstrierenden hatten Erfolg.
Seit 1964 verbietet ein Gesetz Benachteiligung zum Beispiel wegen der Hautfarbe. Schwarze und Weiße haben laut dem Gesetz die gleichen Rechte und es gibt keine Trennung mehr zwischen ihnen.
Auch wenn sich seitdem vieles verbessert hat für Schwarze in den USA: Trotzdem gibt es bis heute Diskriminierung und Rassismus ihnen gegenüber und immer noch gehen Menschen dort dagegen auf die Straße.
Diesen Text hat Carolin geschrieben.
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