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Das bedeuten die Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt

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Landtagswahl in Sachsen-Anhalt :Die Gewinner und Verlierer der Wahl

Ergebnisse

In Sachsen-Anhalt wurde gestern ein neuer Landtag gewählt. Was das Ergebnis bedeutet und warum es jetzt trotzdem schwierig werden kann, eine Regierung zu bilden, seht ihr im Video.

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