Das bedeuten die Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt : Die Gewinner und Verlierer der Wahl

07.09.2026 | 15:09

In Sachsen-Anhalt wurde gestern ein neuer Landtag gewählt. Was das Ergebnis bedeutet und warum es jetzt trotzdem schwierig werden kann, eine Regierung zu bilden, seht ihr im Video.