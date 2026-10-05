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Weltlehrertag:Was feiert ihr an euren Lehrkräften?
Weniger Hausaufgaben, mehr Zuhören? Wir haben euch gefragt, was ihr als Lehrkraft anders machen würdet. Und: Was mögt ihr an ihnen besonders? Kommentiert unten!
Was feiert ihr an euren Lehrerinnen und Lehrern echt ab? 🚀
Schreibt uns in die Kommentare, wofür ihr euch heute mal so richtig bedanken wollt oder was ihr einfach cool findet. ⬇️
logo! hat am 05.10.2026 in der Sendung darüber berichtet.
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