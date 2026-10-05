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Weltlehrertag: Was feiert ihr an ihnen so richtig?

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Weltlehrertag:Was feiert ihr an euren Lehrkräften?

Zwei Kinder in der logo! Umfrage

Weniger Hausaufgaben, mehr Zuhören? Wir haben euch gefragt, was ihr als Lehrkraft anders machen würdet. Und: Was mögt ihr an ihnen besonders? Kommentiert unten!

Was feiert ihr an euren Lehrerinnen und Lehrern echt ab? 🚀
Schreibt uns in die Kommentare, wofür ihr euch heute mal so richtig bedanken wollt oder was ihr einfach cool findet. ⬇️

logo! hat am 05.10.2026 in der Sendung darüber berichtet.

Hier gibt es noch mehr zum Thema:

  1. Reporterin Teresa steht neben Frau Jücker, eine Lehrerin an der IGS in Nieder-Olm. Sie stehen in einer Klasse, in der Kinder an Tischen sitzen und in die Kamera lächeln.

    logo!:Reporterin Teresa checkt den Lehrer-Beruf!

    Video2:47
  2. Hitzefrei

    logo!:Politische Meinungen in der Schule?!

    Video1:01
  3. Grafik: Mehrere Emo-Figuren in unterschiedlichen beruf-Outfits, darüber steht Schriftlabel Rechte und Pflichten

    logo!:Was sind Beamte?

    Video1:28
  4. Lehrersammelkarten

    logo!:Warum plötzlich Lehrer gesammelt werden

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