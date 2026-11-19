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Wer bietet mehr?:Die wildesten Versteigerungen ever
Bei einer Versteigerung kann jeder sagen, wie viel er für etwas bezahlen würde - und wer am meisten bietet, gewinnt. Aber es geht nicht immer nur um große Kunstwerke. All diese Dinge wurden für viel Geld versteigert!
In der logo!-Sendung haben wir am 19.11.2026 über dieses Thema berichtet.
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