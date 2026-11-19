Wer bietet mehr? : Die wildesten Versteigerungen ever

19.11.2026 | 16:24

Bei einer Versteigerung kann jeder sagen, wie viel er für etwas bezahlen würde - und wer am meisten bietet, gewinnt. Aber es geht nicht immer nur um große Kunstwerke. All diese Dinge wurden für viel Geld versteigert!