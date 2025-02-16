Fünf-Prozent-Hürde: Das steckt dahinter

Hier erfahrt ihr, was Hürdenlauf mit dem Parlament zu tun hat - und wie eine Partei in den deutschen Bundestag kommt.

Quelle: ZDF

Wer macht das Rennen? Bei jeder Wahl treten verschiedene Parteien an. Die Politikerinnen und Politiker dieser Parteien möchten gewählt werden und als Vertreterinnen und Vertreter der Menschen wichtige Entscheidungen treffen. Bestimmt kennt ihr große Parteien, wie zum Beispiel die SPD und die CDU. Es gibt aber auch viele kleine Parteien, die unbekannter sind.

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Warum gibt's die Fünf-Prozent-Hürde?

Wenn jede kleinere Partei, die bei einer Wahl meist nur wenig Stimmen bekommt, jemanden in den Bundestag oder Landtag schicken dürfte, dann würde es großes Durcheinander geben. Schließlich hat jede Partei unterschiedliche Ideen (zum Beispiel dazu, welche neuen Gesetze gemacht werden sollen) - und für die Politikerinnen und Politiker wäre es schwierig, sich auf eine gemeinsame Entscheidung zu einigen. Deshalb gibt es die Fünf-Prozent-Hürde.

Wie funktioniert die Fünf-Prozent-Hürde?

... ähnlich wie beim Hürdenlauf: Wer nicht über die Hürde kommt, schafft es auch nicht ins Ziel. Für die Bundestagswahl heißt das: Parteien, die weniger als fünf Prozent der abgegebenen Stimmen bekommen, dürfen nicht ins Parlament.

Eine Hürde überwinden: Davon hat die Fünf-Prozent-Hürde ihren Namen. Quelle: dpa

Diese Ausnahme gibt's:

Wenn eine Partei in mindestens drei Wahlkreisen die meisten Erststimmen, sogenannte Direktmandate, bekommt, darf sie Politikerinnen und Politiker in den Bundestag schicken - auch dann, wenn die Partei insgesamt weniger als fünf Prozent der Zweitstimmen erhält.

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Wie viel sind fünf Prozent?

Wenn von 100 Wählerinnen und Wählern fünf Personen ihre Stimme für eine Partei abgeben, dann hat diese Partei fünf Prozent der Stimmen bekommen. Sie hat also die Fünf-Prozent-Hürde geschafft und ist in den Bundestag oder Landtag gewählt. Denn fünf Stimmen von 100 sind genau fünf Prozent. (Natürlich geben bei einer Wahl mehr als 100 Leute ihre Stimme ab. Mit der Zahl 100 als Beispiel lässt sich fünf Prozent aber einfacher rechnen.)