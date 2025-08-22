logo!: Nacktschnecke macht Klingelstreich

Stellt euch vor: Es ist mitten in der Nacht und plötzlich klingelt es immer wieder an der Haustür. Ihr geht hin um nachzuschauen, aber da steht gar niemand?! Klingt wie eine ausgedachte Gruselgeschichte, aber genau das ist am Mittwochnacht in einem Mehrfamilienhaus in Bayern passiert!

Ständig klingelte es, aber keiner da. Die Vermutung: Ein ziemlich fieser Klingelstreich. War der Täter vielleicht super schnell oder konnte er sich extrem gut verstecken? Die Bewohner waren komplett ratlos und riefen deshalb die Polizei. Die nahm den Tatort genau unter die Lupe. Und erwischte tatsächlich ... eine Nacktschnecke! Sie kroch immer wieder über das Klingelbrett und drückte so auf die Klingeln. Die Schnecke wurde dann von der Polizei "gestellt" und auf einer Wiese freigelassen - verhaftet wurde sie nicht!