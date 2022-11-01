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12 Tipps: So könnt ihr euren Verein nachhaltiger machen

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Umweltschutz:So könnt ihr euren Verein nachhaltiger machen

Nachhaltig leben, um die Umwelt und das Klima zu schützen, das geht auch im Verein. Wir geben euch 12 Tipps, wie das klappen kann.

Nachhaltig leben bedeutet, so zu handeln, dass wir und alle anderen Lebewesen auch in Zukunft gut auf der Erde leben können. Dass also noch genug von allem da ist, sauberes Wasser und saubere Luft, Rohstoffe wie Holz und viele Tiere und Pflanzen. Dafür kann man zum Beispiel darauf achten, Dinge nicht direkt wegzuwerfen, Wasser zu sparen oder weniger Plastik zu benutzen.

Und so etwas könnt ihr auch im Vereinsleben beachten. Egal, ob ihr Fußball spielt, in einem Angelverein seid oder in einem Karnevalsverein.

12 Tipps, wie euer Verein nachhaltiger wird

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