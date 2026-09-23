UN-Generaldebatte: Deshalb ist in New York gerade Stau

Wieso dort momentan viele wichtige Politikerinnen und Politiker zusammenkommen und worum es bei dem Treffen geht.

Deshalb ist in New York gerade überall Stau

Wer gerade mit dem Auto durch die US-amerikanische Stadt New York fährt, sollte besser Zeit einplanen. Denn: In dieser Woche treffen sich dort viele der mächtigsten Menschen der Welt. Sie kommen zur Generaldebatte der Vereinten Nationen (kurz UN).

Ähm, bitte was? Generaldebatte = Treffen, zu dem Vertreterinnen und Vertreter aller UN-Mitglieder kommen

= Treffen, zu dem Vertreterinnen und Vertreter aller UN-Mitglieder kommen UN = Abkürzung für die Vereinten Nationen. Das ist eine Organisation, in der sich fast alle Länder der Welt zusammengetan haben (193 Staaten). Sie sprechen gemeinsam über große Probleme auf der Erde (z.B. Kriege, Hungersnöte, Klimakrise).

In diesem Gebäude findet das Treffen statt. Links im Bild: das Logo der UN. Quelle: IMAGO / Zuma Press

So läuft das Treffen ab:

Schon bevor die Debatte beginnt, wird geregelt, wer wann etwas sagen darf. Diese Reden dürfen nicht länger als 15 Minuten sein. Im Saal hat jedes Land seinen festen Platz. Außerdem gibt es vor Ort viele Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Sie hören die Reden mit und übersetzen sie direkt in verschiedene Sprachen, damit auch jeder alles versteht.

Um diese Themen geht's:

Auf dem Programm stehen viele ernste Themen: etwa die Kriege in der Ukraine oder im Nahen Osten, die Klimakrise oder die Frage, wie Künstliche Intelligenz die Welt verändern könnte. Auch Deutschland ist bei dem riesigen Treffen dabei. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul wird am Samstag mit seiner Rede Deutschland in der Generaldebatte vertreten.

Was diese 193 Länder bei der UN-Generaldebatte machen. 23.09.2026 | 1:18 min

Und warum genau gibt's so viel Stau?

Wenn wichtige Politiker (wie der US-Präsident oder andere Staatschefs) unterwegs sind, sperrt die Polizei Straßen kurzfristig komplett ab. Außerdem sind sehr viele Autos gleichzeitig unterwegs: Hunderte Staats- und Regierungschefs, Ministerinnen und Minister werden ständig mit großen Fahrzeugkolonnen zwischen Hotels, dem UN-Hauptquartier und anderen Orten hin- und hergefahren.

Diesen Text hat Debbie geschrieben.