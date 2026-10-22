Nächste Prüfung be like:

Die Zeit ab Oktober bis Weihnachten ist immer auch Prüfungsphase❗️Da fällt für viele von euch die ein oder andere Klausur oder Klassenarbeit an. Da ihr in den Prüfungen wahrscheinlich nicht so viel Glück haben werdet wie Paul, kommen hier 5 Lern-Hacks:



 Erstellt einen Lernplan!

Teilt den Stoff frühzeitig in kleine, realistische Portionen ein  und startet nicht erst ein bis zwei Tage vor dem Termin. Das Gelernte braucht Zeit, um sich im Hirn zu festigen.



易 Nutzt euren Fokus!

Lernt in konzentrierten Intervallen. Stellt euch den Wecker z.B. auf 45 bis 90 Minuten⏱️ und gebt euch in dieser Zeit absolutes Handy-Verbot.



 Wiederholung!

Wiederholt den Stoff aktiv, indem ihr ihn frei wiedergebt oder jemanden erklärt️ statt ihn nur durchzulesen.



 Geh schlafen und mache Pausen!

Jep, auch ausreichend Schlaf ist super wichtig, damit das Gehirn das Gelernte abspeichern kann. Plant deswegen bewusste Erholungsphasen und Treffen mit Freunden ein.



❗️Strategie während der Klausur:

Verschafft euch erst einen Überblick über alle Aufgaben, startet mit den Fächern oder Aufgaben, die die meiste Punktzahl bringen, und achtet auf die Zeiteinteilung.️

