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Paul hat rasiert:Nächste Prüfung be like:
Manchmal muss man auch einfach Glück im Leben haben 🍀 Und Paul hat davon scheinbar ziemlich viel abbekommen 🫣❗️
Die Zeit ab Oktober bis Weihnachten ist immer auch Prüfungsphase❗️Da fällt für viele von euch die ein oder andere Klausur oder Klassenarbeit an. Da ihr in den Prüfungen wahrscheinlich nicht so viel Glück haben werdet wie Paul, kommen hier 5 Lern-Hacks:
Erstellt einen Lernplan!
Teilt den Stoff frühzeitig in kleine, realistische Portionen ein und startet nicht erst ein bis zwei Tage vor dem Termin. Das Gelernte braucht Zeit, um sich im Hirn zu festigen.
易 Nutzt euren Fokus!
Lernt in konzentrierten Intervallen. Stellt euch den Wecker z.B. auf 45 bis 90 Minuten⏱️ und gebt euch in dieser Zeit absolutes Handy-Verbot.
Wiederholung!
Wiederholt den Stoff aktiv, indem ihr ihn frei wiedergebt oder jemanden erklärt️ statt ihn nur durchzulesen.
Geh schlafen und mache Pausen!
Jep, auch ausreichend Schlaf ist super wichtig, damit das Gehirn das Gelernte abspeichern kann. Plant deswegen bewusste Erholungsphasen und Treffen mit Freunden ein.
❗️Strategie während der Klausur:
Verschafft euch erst einen Überblick über alle Aufgaben, startet mit den Fächern oder Aufgaben, die die meiste Punktzahl bringen, und achtet auf die Zeiteinteilung.️