  3. Suche
un.logo - News-Comedy für Teens

Nächste Prüfung be like:

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Paul hat rasiert:Nächste Prüfung be like:

Manchmal muss man auch einfach Glück im Leben haben 🍀 Und Paul hat davon scheinbar ziemlich viel abbekommen 🫣❗️

Paul

Manchmal muss man auch einfach Glück im Leben haben 🍀 Und Paul hat davon scheinbar ziemlich viel abbekommen 🫣❗️

22.10.2026 | 1:23 min

Die Zeit ab Oktober bis Weihnachten ist immer auch Prüfungsphase❗️Da fällt für viele von euch die ein oder andere Klausur oder Klassenarbeit an. Da ihr in den Prüfungen wahrscheinlich nicht so viel Glück haben werdet wie Paul, kommen hier 5 Lern-Hacks:
 
 Erstellt einen Lernplan!
Teilt den Stoff frühzeitig in kleine, realistische Portionen ein  und startet nicht erst ein bis zwei Tage vor dem Termin. Das Gelernte braucht Zeit, um sich im Hirn zu festigen.

易 Nutzt euren Fokus! 
Lernt in konzentrierten Intervallen. Stellt euch den Wecker z.B. auf 45 bis 90 Minuten⏱️ und gebt euch in dieser Zeit absolutes Handy-Verbot.

 Wiederholung!
Wiederholt den Stoff aktiv, indem ihr ihn frei wiedergebt oder jemanden erklärt️ statt ihn nur durchzulesen.

 Geh schlafen und mache Pausen!
Jep, auch ausreichend Schlaf ist super wichtig, damit das Gehirn das Gelernte abspeichern kann. Plant deswegen bewusste Erholungsphasen und Treffen mit Freunden ein.

❗️Strategie während der Klausur: 
Verschafft euch erst einen Überblick über alle Aufgaben, startet mit den Fächern oder Aufgaben, die die meiste Punktzahl bringen, und achtet auf die Zeiteinteilung.️
 