Digitalisierung ja – aber bitte mit dem nötigen Know-how!

Wenn’s um Technik geht, darf auch die Sicherheit im Netz nicht zu kurz kommen! Am 30.11. gibt es deshalb den Computer Security Day! Seit 1988 wird darauf aufmerksam gemacht, dass Konten und Daten im Internet geschützt werden. Schließlich wird Cybersicherheit immer relevanter. Also: Werwendet sichere Passwörter und macht regelmäßig Backups!