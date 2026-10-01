POV: Ihr geht zusammen auf Reise

Naaa, welcher Typ seid ihr in eurer Freundesgruppe, wenn’s auf Reisen geht? Nerd, Malte oder Paul? Meistens zeigt sich das schon bei der Planung und nicht erst vor Ort, also hoffentlich.爛 Und wie sieht’s bei euch mit Urlaub aus? Laut der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) haben die Deutschen 2025 knapp 67,7 Millionen Urlaubsreisen gemacht. Gleichzeitig konnten sich laut Eurostat 20,9 Prozent der Menschen in Deutschland keinen einwöchigen Urlaub leisten.