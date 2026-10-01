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Travel Squad, aber make it Chaos:POV: Ihr geht zusammen auf Reise
Gemeinsam verreisen? Klingt erstmal gut. Aber man sagt, beim Reisen lernt man sich erst so richtig kennen. Welche Stärken bringen der Nerd, Malte und Paul in eine Reisegruppe?
Naaa, welcher Typ seid ihr in eurer Freundesgruppe, wenn’s auf Reisen geht? Nerd, Malte oder Paul? Meistens zeigt sich das schon bei der Planung und nicht erst vor Ort, also hoffentlich.爛 Und wie sieht’s bei euch mit Urlaub aus? Laut der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) haben die Deutschen 2025 knapp 67,7 Millionen Urlaubsreisen gemacht. Gleichzeitig konnten sich laut Eurostat 20,9 Prozent der Menschen in Deutschland keinen einwöchigen Urlaub leisten.
Plant ihr noch einen Urlaub? 麟 Und geht's mit der Fam oder mit den Friends weg?
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