Das kritisieren die Jugendlichen an den Schulen in Frankreich:



Viele haben das Gefühl, dass über ihre Zukunft entschieden wird, ohne sie wirklich einzubeziehen. Deshalb fordern sie mehr Mitsprache und schnellere Verbesserungen im Bildungssystem.

In Frankreich wird gerade auch viel darüber diskutiert, ob die Demos unterwandert werden. Die Regierung vermutet, dass sich bei einigen Ausschreitungen auch Menschen beteiligt haben, die gar keine Schüler*innen sind und die Proteste für eigene politische oder gewalttätige Zwecke nutzen. Belegt ist, dass es bei manchen Aktionen Gruppen von Randalierenden gab, die nicht unbedingt Teil der eigentlichen Schülerbewegung waren.