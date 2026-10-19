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Schülerproteste in Frankreich

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Was geht in Frankreich ab?:Die Schüler dort gerade so:

In Frankreich gehen seit einigen Wochen Zehntausende bis Hunderttausende Schüler*innen und Studierende auf die Straße. So stellt sich Paul die Proteste vor:

Grafik: Zwei Personen mit Baguette und Plakat, darüber die Schrift: "unlogo!: Schülerdemos in Frankreich"

Warum gerade so viele Schülerinnen und Schüler in Frankreich auf die Straße gehen.

19.10.2026 | 0:42 min

Das kritisieren die Jugendlichen an den Schulen in Frankreich:


• zu viele Unterrichtsausfälle,
• Lehrermangel,
• marode Schulgebäude,
• ungleiche Bildungschancen
• und die intransparente Vergabe von Studienplätzen. 


Viele haben das Gefühl, dass über ihre Zukunft entschieden wird, ohne sie wirklich einzubeziehen. Deshalb fordern sie mehr Mitsprache und schnellere Verbesserungen im Bildungssystem. 
In Frankreich wird gerade auch viel darüber diskutiert, ob die Demos unterwandert werden. Die Regierung vermutet, dass sich bei einigen Ausschreitungen auch Menschen beteiligt haben, die gar keine Schüler*innen sind und die Proteste für eigene politische oder gewalttätige Zwecke nutzen. Belegt ist, dass es bei manchen Aktionen Gruppen von Randalierenden gab, die nicht unbedingt Teil der eigentlichen Schülerbewegung waren. 

 

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