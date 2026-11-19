Wie wär’s mit der neuen Jungs-WG in Thailand? 👀

Du willst auch mit? Dann wird’s Zeit: Das Casting läuft nur noch bis zum 1. Dezember!



✅ Du bist zwischen 15 und 17 Jahre alt.

✅ Du hast vom 26.03. bis 22.04.2027 Zeit.

✅ Du hast Lust auf neue Leute, verrückte Aktionen und Urlaub ohne Eltern.



Dann bewirb dich jetzt für die Jungs-WG 2027! Alle Infos und die Bewerbung gibt’s über diesen Link: