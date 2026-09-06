Wahl in Sachsen-Anhalt: So finden die Menschen die Aufmerksamkeit

Viele schauen auf Sachsen-Anhalt. Denn zum ersten Mal könnte mit der AfD eine vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte Partei in eine Regierung kommen. Wie finden die Menschen vor Ort diese Aufmerksamkeit? Das haben wir am Sonntag einige Leute in Wernigerode gefragt.

