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Wahl in Sachsen-Anhalt: So finden die Menschen die Aufmerksamkeit

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All eyes on Sachsen-Anhalt:So finden die Menschen dort die Aufmerksamkeit

Über diese Landtagswahl wird schon seit Wochen berichtet - deutschlandweit und teilweise sogar international. Wie finden die Menschen in Sachsen-Anhalt die ganze Aufmerksamkeit?

Junge Frau und das Textlabel mit einem Zitat "Da fühlt man sich wie auf dem Präsentierteller."

So kommt die ganze Berichterstattung bei den Menschen an.

06.09.2026 | 0:58 min

Viele schauen auf Sachsen-Anhalt. Denn zum ersten Mal könnte mit der AfD eine vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte Partei in eine Regierung kommen. Wie finden die Menschen vor Ort diese Aufmerksamkeit? Das haben wir am Sonntag einige Leute in Wernigerode gefragt.

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