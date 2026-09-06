Wahl in Sachsen-Anhalt: So finden die Menschen die Aufmerksamkeit

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All eyes on Sachsen-Anhalt:So finden die Menschen dort die Aufmerksamkeit
Über diese Landtagswahl wird schon seit Wochen berichtet - deutschlandweit und teilweise sogar international. Wie finden die Menschen in Sachsen-Anhalt die ganze Aufmerksamkeit?
Viele schauen auf Sachsen-Anhalt. Denn zum ersten Mal könnte mit der AfD eine vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte Partei in eine Regierung kommen. Wie finden die Menschen vor Ort diese Aufmerksamkeit? Das haben wir am Sonntag einige Leute in Wernigerode gefragt.
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