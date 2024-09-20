Ihr habt richtig gelesen: Der 20. September ist euer Tag. Da wird in Deutschland der Weltkindertag gefeiert! Das Motto in diesem Jahr lautet: "Starke Kinder, starke Zukunft!" - denn der Tag soll vor allem klären: Was braucht ihr, um euch stark zu fühlen?

Dafür wurden Kinder in ganz Deutschland befragt. Zum Beispiel geht es darum, welches Kinderrecht euch besonders wichtig ist. Welche Kinderrechte es gibt? Klickt euch durch die Bilder:

Zehn Kinderrechte ... zum Merken und Weitersagen. Klickt euch durch die Bildergalerie und erfahrt, welche Rechte ihr habt! Quelle: Collage: imago; ZDF

Ziel: mentale Gesundheit

Kinder und Jugendliche stehen ziemlich unter Druck. Viele machen sich Sorgen: wegen Kriegen, dem Klimawandel, oder Armut zum Beispiel. Und sie müssen vieles lernen, was Kinder früher gar nicht brauchten: einen sicheren Umgang mit dem Internet zum Beispiel.

Deshalb soll am Weltkindertag daran erinnert werden, wie wichtig es ist, Kindern bei all dem Sicherheit zu geben.

Die Forderung: Es soll vor allem mehr dafür getan werden, dass sie mental gesund sind - also nicht nur körperlich fit, sondern auch frei von psychischen Problemen.

Und: Das sind eure Rechte! : Warum es den Kindertag zweimal gibt Zweimal feiern - umso besser! Aber wieso eigentlich?