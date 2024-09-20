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Weltkindertag:Ein Tag nur für euch!

Ihr habt richtig gelesen: Der 20. September ist euer Tag. Da wird in Deutschland der Weltkindertag gefeiert! Das Motto in diesem Jahr lautet: "Starke Kinder, starke Zukunft!" - denn der Tag soll vor allem klären: Was braucht ihr, um euch stark zu fühlen?

Dafür wurden Kinder in ganz Deutschland befragt. Zum Beispiel geht es darum, welches Kinderrecht euch besonders wichtig ist. Welche Kinderrechte es gibt? Klickt euch durch die Bilder:

Eine Collage zeigt drei Kinder vor grauem, blauem Hintergrund, daneben eine Zeichnung von einem Buch auf dem das Wort Kinderrechtskonvention steht.
Fairness, zwei Jungs umarmen sich freundschaftlich
Geheimnisse, Mädchen mit verschlossenen Lippen
Kind Mitbestimmen
Mädchen mit verschiedenen Quellen denkend
Junge lernt
Kinder spielen
Kind denkt an Frieden
Mädchen wird an Ohr gezogen
glückliche Familie
Kind mit Behinderung in Armen von Vater

Zehn Kinderrechte

... zum Merken und Weitersagen. Klickt euch durch die Bildergalerie und erfahrt, welche Rechte ihr habt!

Quelle: Collage: imago; ZDF

Ziel: mentale Gesundheit

Kinder und Jugendliche stehen ziemlich unter Druck. Viele machen sich Sorgen: wegen Kriegen, dem Klimawandel, oder Armut zum Beispiel. Und sie müssen vieles lernen, was Kinder früher gar nicht brauchten: einen sicheren Umgang mit dem Internet zum Beispiel.

Deshalb soll am Weltkindertag daran erinnert werden, wie wichtig es ist, Kindern bei all dem Sicherheit zu geben.
Die Forderung: Es soll vor allem mehr dafür getan werden, dass sie mental gesund sind - also nicht nur körperlich fit, sondern auch frei von psychischen Problemen.

Den Kindertag feiert Deutschland übrigens auch am 01. Juni - weshalb erfahrt ihr hier:

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