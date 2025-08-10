In Deutschlands Seen heißt es immer wieder: Achtung, Blaualgen! Oft ist dann das Baden verboten. Aber warum? Lest ihr hier und seht ihr unten im Video!

Wenn das Wasser so aussieht, könnten hier Blaualgen sein ... Und wusstet ihr das schon: Quelle: ddp/NIBOR; dpa/Patrick Pleul

Blaualgen sind gar keine Algen? 🤨 Geht ja schon mal gut los mit den Übeltätern! Tatsächlich sind Blaualgen Bakterien. Achtung, Angeberwissen: Sie heißen Cyanobakterien. Und die färben das Wasser auch nicht immer blau, sondern zum Beispiel auch rötlich oder grünlich, wie oben im Bild. Aber egal wie: Blaualgen können für uns echt gefährlich sein!

In diesem Video erfahrt ihr, wie sich Blaualgen vermehren und was sie so gefährlich macht:

logo! erklärt : Vorsicht vor dieser Alge! Warum die Blaualge für uns gefährlich sein kann. 1:16 min

Blaualgen in Deutschland

An mehreren Orten in Deutschland heißt es im Sommer immer wieder: Baden verboten, wegen Blaualgen! So auch in diesem Jahr wieder. Vor allem Kinder, empfindliche Menschen und Haustiere sollen dann in den betroffenen Gewässern nicht schwimmen gehen. Deshalb: Geht am besten nur in offiziellen Badeseen schwimmen. Die werden nämlich von Fachleuten überwacht, die überprüfen, ob es eine Gefahr zum Beispiel durch Blaualgen gibt oder nicht.

