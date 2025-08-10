Wenn das Wasser so aussieht, könnten hier Blaualgen sein ... Und wusstet ihr das schon:
Blaualgen sind gar keine Algen? 🤨 Geht ja schon mal gut los mit den Übeltätern! Tatsächlich sind Blaualgen Bakterien. Achtung, Angeberwissen: Sie heißen Cyanobakterien. Und die färben das Wasser auch nicht immer blau, sondern zum Beispiel auch rötlich oder grünlich, wie oben im Bild. Aber egal wie: Blaualgen können für uns echt gefährlich sein!
Blaualgen in Deutschland
An mehreren Orten in Deutschland heißt es im Sommer immer wieder: Baden verboten, wegen Blaualgen! So auch in diesem Jahr wieder. Vor allem Kinder, empfindliche Menschen und Haustiere sollen dann in den betroffenen Gewässern nicht schwimmen gehen. Deshalb: Geht am besten nur in offiziellen Badeseen schwimmen. Die werden nämlich von Fachleuten überwacht, die überprüfen, ob es eine Gefahr zum Beispiel durch Blaualgen gibt oder nicht.
