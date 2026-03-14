Kommentiere ein DFB-Pokalfinale wie ein Profi

Bewirb dich jetzt! : Kommentiere ein DFB-Pokalfinale wie ein Profi

14.03.2026 | 13:32

Du bist zwischen 11 und 16 Jahre alt und träumst davon, ein Fußballspiel zu kommentieren? Live und mit einem Profi an deiner Seite? Hier kommt deine Chance!