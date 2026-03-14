Kommentiere ein DFB-Pokalfinale wie ein Profi

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Du bist zwischen 11 und 16 Jahre alt und träumst davon, ein Fußballspiel zu kommentieren? Live und mit einem Profi an deiner Seite? Hier kommt deine Chance!
Bewirb dich und wenn du Glück hast, kannst du bei der Liveübertragung der DFB Pokalfinal-Spiele als Kommentatorkind zum Einsatz kommen.
Das Finale der Frauen findet am 14. Mai 2026 um 16:00 Uhr in Köln statt und das Finale der Männer ist am 23. Mai 2026 um 20:00 Uhr in Berlin.