Kein Geld fürs Konzert? Das ist das Sozialticket!

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Kein Geld fürs Konzert? : Sozialtickets: Günstiger zum Konzert 29.09.2026 | 12:03 Konzerttickets für weniger Geld? Das gibt es tatsächlich! Manche Musikerinnen und Musiker bieten "Sozialtickets" an, damit sich mehr Menschen Live-Musik leisten können.

So helfen Musikerinnen und Musikern ihren Fans! 29.09.2026 | 1:00 min Kennt ihr die Idee mit den Sozialtickets? Habt ihr es schon gesehen oder genutzt? Schreibt unten in die Kommentare 💬✍️