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Kein Geld fürs Konzert? Das ist das Sozialticket!

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Kein Geld fürs Konzert?:Sozialtickets: Günstiger zum Konzert

Konzerttickets für weniger Geld? Das gibt es tatsächlich! Manche Musikerinnen und Musiker bieten "Sozialtickets" an, damit sich mehr Menschen Live-Musik leisten können.

Host Caro vor Konzerthintergrund, daneben Schrift "Kein Geld für Konzerte"?

So helfen Musikerinnen und Musikern ihren Fans!

29.09.2026 | 1:00 min

Kennt ihr die Idee mit den Sozialtickets? Habt ihr es schon gesehen oder genutzt? Schreibt unten in die Kommentare 💬✍️

  1. Sängerin Lea und Sänger Mark Forster; Euro-Zeichen; Fragezeichen

    logo!:Wer an eurem Lieblingslied Geld verdient

  2. Eine Frau hält sich die Ohren zu und kneift die Augen zusammen. Hinter ihr ist ein Bild von einem Konzert zu sehen und darüber steht auf gelbem Hintergrund: Zu laut? Das passiert!

    logo!:Zu laut, zu schädlich!

    Video1:05
  3. Links sieht man die Bühne aus Sicht der Fans, die ihre Handys auf die Bühne gerichtet haben. Rechts durch eine weiße Linie getrennt sieht man Lady Gaga in einem blauen Outfit, wie sie auf der Bühne performt mit einer Tänzerin im Hintergrund.

    logo!:Konzert für 0 Cent?!

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