Kein Geld fürs Konzert? Das ist das Sozialticket!

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Kein Geld fürs Konzert?:Sozialtickets: Günstiger zum Konzert
Konzerttickets für weniger Geld? Das gibt es tatsächlich! Manche Musikerinnen und Musiker bieten "Sozialtickets" an, damit sich mehr Menschen Live-Musik leisten können.
Kennt ihr die Idee mit den Sozialtickets? Habt ihr es schon gesehen oder genutzt? Schreibt unten in die Kommentare 💬✍️
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logo!:Konzert für 0 Cent?!
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