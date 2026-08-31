An wen ihr euch wenden könnt

Wenn ihr das Gefühl habt, dass sich jemand in eurem Umfeld, zum Beispiel in der Klasse, radikalisiert - dann holt euch Hilfe! Am besten von einer Vertrauensperson. Das können etwa Lehrkräfte oder auch Schulsozialarbeiter oder -arbeiterinnen sein. Hilfe bekommt ihr auch bei anonymen Beratungsstellen. Hier haben wir euch Beispiele aufgelistet: