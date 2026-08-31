logo!:App: MeldeHelden von HateAid
Die Organisation HateAid bietet eine App an, über die man digitale Gewalt melden kann.
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Manche Menschen haben extreme Überzeugungen und werden deshalb sogar gewalttätig, auch Jugendliche. Woran liegt es, dass sich manche radikalisieren und andere nicht?
Wenn ihr das Gefühl habt, dass sich jemand in eurem Umfeld, zum Beispiel in der Klasse, radikalisiert - dann holt euch Hilfe! Am besten von einer Vertrauensperson. Das können etwa Lehrkräfte oder auch Schulsozialarbeiter oder -arbeiterinnen sein. Hilfe bekommt ihr auch bei anonymen Beratungsstellen. Hier haben wir euch Beispiele aufgelistet: