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Radikalisierung - warum sich auch junge Leute radikalisieren

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Jung und extrem:Darum radikalisieren sich auch Jugendliche

Eine Collage zeigt eine Expertin, Lara und im Hintergrund eine Hand am Handy, darüber verschiedene Doodles, der Hintergrund ist lila.

Manche Menschen haben extreme Überzeugungen und werden deshalb sogar gewalttätig, auch Jugendliche. Woran liegt es, dass sich manche radikalisieren und andere nicht?

An wen ihr euch wenden könnt

Wenn ihr das Gefühl habt, dass sich jemand in eurem Umfeld, zum Beispiel in der Klasse, radikalisiert - dann holt euch Hilfe! Am besten von einer Vertrauensperson. Das können etwa Lehrkräfte oder auch Schulsozialarbeiter oder -arbeiterinnen sein. Hilfe bekommt ihr auch bei anonymen Beratungsstellen. Hier haben wir euch Beispiele aufgelistet:

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