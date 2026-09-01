Schulmaterial-Alarm: Teresa hilft Frida beim Einkauf

Hefte, Stifte, Umschläge: Frida kommt in die fünfte Klasse und hat eine lange Liste mit Schulmaterial. Zusammen mit ihrem Bruder und logo!-Reporterin Teresa geht sie auf Suche.

Wir haben den Preis-Check gemacht und zeigen euch, welche Schulsachen teurer geworden sind und woran das liegt:

Ferien vorbei? : So teuer ist der Schulkram Zeichenblöcke, Hefte, Farbkästen - Schulsachen sind wichtig und vor allem nach den Sommerferien muss man super viel Neues kaufen. Aber gerade sind die Sachen richtig teuer.