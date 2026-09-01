Schulmaterial-Alarm: Teresa hilft Frida beim Einkauf

Deutsch = rot, Mathe = blau?!:Mit Teresa auf Schulmaterial-Suche!
Hefte, Stifte, Umschläge: Frida kommt in die fünfte Klasse und hat eine lange Liste mit Schulmaterial. Zusammen mit ihrem Bruder und logo!-Reporterin Teresa geht sie auf Suche.
Wir haben den Preis-Check gemacht und zeigen euch, welche Schulsachen teurer geworden sind und woran das liegt:
Zeichenblöcke, Hefte, Farbkästen - Schulsachen sind wichtig und vor allem nach den Sommerferien muss man super viel Neues kaufen. Aber gerade sind die Sachen richtig teuer.
Deutsch = rot, Mathe = blau? 🤔📚 Oder haben die Fächer bei euch ganz andere Farben? Schreibt’s in die Kommentare! 👇