  3. Suche

Schulmaterial-Alarm: Teresa hilft Frida beim Einkauf

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Deutsch = rot, Mathe = blau?!:Mit Teresa auf Schulmaterial-Suche!

Schulmaterial

Hefte, Stifte, Umschläge: Frida kommt in die fünfte Klasse und hat eine lange Liste mit Schulmaterial. Zusammen mit ihrem Bruder und logo!-Reporterin Teresa geht sie auf Suche.

Wir haben den Preis-Check gemacht und zeigen euch, welche Schulsachen teurer geworden sind und woran das liegt:

Ferien vorbei?
:So teuer ist der Schulkram

Zeichenblöcke, Hefte, Farbkästen - Schulsachen sind wichtig und vor allem nach den Sommerferien muss man super viel Neues kaufen. Aber gerade sind die Sachen richtig teuer.
Eine dunkelblaue Federtasche mit bunten Stiften, darüber ein paar Geldscheine und Münzen und rechts ein gezeichnetes Heft und ein Füller.

Deutsch = rot, Mathe = blau? 🤔📚 Oder haben die Fächer bei euch ganz andere Farben? Schreibt’s in die Kommentare! 👇

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Kommentare

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129 Kommentare
  • Konstantin
    Mathe ist rot, Deutsch ist blau, Englisch ist gelb, Geschichte ist orange, Geographie ist blau, Französisch ist hellblau, Chemie ist hellblau, Biologie ist rot Musik ist hellblau, Kunst ist weiß und die anderen Fächer haben keine Farben.
  • Kajo
    Mate💠 Deutsch ♦️
  • Mi
    In der Grundschule war es : Mathe blau und Deutsch rot, jetzt am Gymnasium ist es genau umgekehrt 
  • Jonsi
    Deutsch=Rot Mathe=Blau Naturwissenschaften=Grüntöne Geselschaftswissenschaften=Gelbtöne Musik/Kunst=Lila Spanisch/Französisch=Orange Englisch=Weiß Technik/IT=Schwarz