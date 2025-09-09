logo!: Lehrer sollen unterrichten - nicht putzen!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Wackelige Stühle, volle Mülleimer:Lehrer sollen unterrichten - nicht putzen!
Einige Schulen sind alt, kaputt und oft nicht richtig sauber. Dann helfen immer wieder auch Lehrer und Eltern aus. Lehrerverbände finden: Das geht nicht!
An einigen Schulen
Einige von euch kennen das vielleicht: kaputte Türen, wackelige Stühle, Flecken an der Wand, volle Mülleimer oder Toiletten, die nicht richtig sauber sind. An vielen Schulen in Deutschland ist genau das Alltag. Verbände, also Gruppen, die die Interessen von Lehrerinnen und Lehrern vertreten, sagen nun: Immer häufiger helfen Lehrkräfte und Eltern dann aus und bringen so etwas in Ordnung.
- Zu wenig Geld für Gebäude und Reinigung. Viele Städte und Gemeinden sparen, dann wird weniger geputzt oder nur das Nötigste repariert.
- Lehrerinnen und Lehrer springen ein. Manche streichen in den Ferien ihr Klassenzimmer oder kaufen Bastelzeug, Kopierpapier oder sogar Seife selbst.
- Auch Eltern und manchmal sogar ihre Kinder helfen mit, auch wenn das nicht ihre Aufgabe ist.
Die Verbände fordern mehr Geld für Schulen
Das sei aber nicht Aufgabe der Lehrkräfte, betonen die Verbände. Sie sollten unterrichten und für die Kinder da sein, nicht putzen, Klos reinigen, Türen reparieren oder Wände streichen. Dafür brauche es Fachkräfte. Sie fordern deshalb: Der Staat solle mehr Geld in die Erneuerung von Schulen investieren, damit Lehrer und Eltern nicht einspringen müssen.
Wie sieht's bei euch aus?
Kennt ihr solche Aktionen gegen dreckige und kaputte Schulen? Habt ihr so etwas schon erlebt, wie selbst streichen oder Klopapier kaufen? Dann berichtet uns davon - per Mail an logo@zdf.de oder direkt in die Kommentare!
Wie eine Schule für saubere Toiletten sorgt:
Stinkige Schulklos? Hatten sie auch. Aber an einer Schule in Duisburg haben Schüler das jetzt selbst in die Hand genommen.11.06.2025 | 2:21 min
Dieser Text wurde von Louisa geschrieben.
Kommentare
- Jojo
Also ich habe so etwas nich nie erlebt aber meine Schule hatte in den Ferien eine fetten Wasserschaden es ist nämlich ein Panzerrohr im Dritten Stock geplatzt und es ist bis ins Erdgeschoß gelaufen
- Amle
Also bei uns ist das größte Problem, dass unser Schulgebäude noch gar nicht fertig ist. Wir sind eine sehr neue Schule (der älteste Jahrgang ist der 9.) Deshalb sind wir (7,8,9) auf einer anderen Schule, weil wir nicht genug Platz haben. BTW gehe ich auf das Gymnasium Rotherbaum in Hamburg 🙃