logo! on tour: Wahl in Sachsen-Anhalt

Die logo!-Sendung dreht sich rund um die Wahl in Sachsen-Anhalt. Wie ist sie ausgegangen? Und was bedeuten die Ergebnisse für das Bundesland? Und das Beste: Ihr könnt dabei sein und mitmachen! Im Publikum habt ihr die Möglichkeit, einer Politik-Expertin eure Fragen rund um die Wahl zu stellen.