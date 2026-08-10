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logo! on tour: Wahl in Sachsen-Anhalt

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Seid dabei!:logo! on tour: Wahl in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt wird am 6.9. ein neuer Landtag gewählt. Dafür kommt "logo! on tour" auf den Marktplatz in Wernigerode! Und ihr könnt dabei sein!

Die logo!-Sendung dreht sich rund um die Wahl in Sachsen-Anhalt. Wie ist sie ausgegangen? Und was bedeuten die Ergebnisse für das Bundesland? Und das Beste: Ihr könnt dabei sein und mitmachen! Im Publikum habt ihr die Möglichkeit, einer Politik-Expertin eure Fragen rund um die Wahl zu stellen.

logo! on Tour Werningerode Sachsen Anhalt

logo! on tour in Werningerode mit Maral und Sherif

Quelle: ZDF

Außerdem seht ihr live, wie eine logo!-Sendung entsteht - mit den logo!-Moderatoren Maral Bazargani und Sherif Rizkallah.

Alle Infos, wie ihr dabei sein könnt und kostenlose Tickets gibt's hier:

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