Nutella und Co.: Der große Nuss-Nougat-Creme-Test

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Wer schlägt Nutella?:Nuss-Nougat-Creme im Check!
Nicht gesund, aber echt lecker: Nuss-Nougat-Creme gehört für viele zum Frühstück dazu. Aber welche ist am besten? Spoiler: Die bekannte "Nutella"-Creme landete nicht auf Platz 1! Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. 👇
Die Stiftung Warentest, eine Organisation, die Produkte testet und vergleicht, hat 18 verschiedene Nuss-Nougat-Cremes untersucht. Dabei wurden unter anderem Geschmack, Inhaltsstoffe und Preis bewertet.
🏆 Die Testergebnisse
Den Testsieg beim Preis-Leistungs-Verhältnis holten sich die Cremes "Nusskati" von Aldi und "Kräm" von einer Schokoladen-Manufaktur in Thüringen. Die Testerinnen und Tester fanden, dass sie gut schmecken und deutlich günstiger sind als viele andere Produkte. "Nutella" schaffte es auf Platz drei.
🍫 Ganz schön viel Zucker und Fett
Insgesamt konnten zwölf der 18 getesteten Nuss-Nougat-Cremes überzeugen. Drei davon bekamen sogar ein "sehr gut" beim Geschmack. Trotzdem sollte man es mit Nuss-Nougat-Creme nicht übertreiben: Sie enthält viel Zucker und Fett. Viele Produkte bestehen sogar etwa zur Hälfte aus Zucker. Deshalb gelten sie eher als Süßigkeit und nicht als gesundes Frühstück.
🌍 Auch Nachhaltigkeit spielt eine Rolle
Die Testerinnen und Tester schauten sich nicht nur den Geschmack an. Sie prüften auch, woher wichtige Zutaten wie Kakao, Palmöl und Haselnüsse kommen und wie nachhaltig diese sind. Manchmal wird Palmöl in einigen Ländern Regenwald abgeholzt und beim Kakaoanbau verdienen viele Menschen nur wenig Geld. Auf manchen Kakaoplantagen arbeitet sogar Kinder mit. Was Kinderarbeit bedeutet, erfahrt ihr hier:
Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.
🤔 Esst ihr manchmal Nuss-Nougat-Creme? Mit oder ohne Butter? Oder habt ihr eine andere Lieblingskombination? 👇
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Kommentare
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- Pia
Ich mag Schoko-Nuss Aufstrich, am liebsten ohne Butter (🤨)und mit Erdbeermarmelade! Ich habe es aber auch schon mal mit einer Scheibe Käse ausprobiert: schmeckt eigentlich ganz okay.
- Alle
Immer ohne Butter
- Lica
Ich vermische gerne zwei Schokocreme Sorten
- Ich
Wenn, dann nur mit Butter