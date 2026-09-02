Nutella und Co.: Der große Nuss-Nougat-Creme-Test

Nicht gesund, aber echt lecker: Nuss-Nougat-Creme gehört für viele zum Frühstück dazu. Aber welche ist am besten? Spoiler: Die bekannte "Nutella"-Creme landete nicht auf Platz 1! Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. 👇

Die Produkttesterinnen und -tester haben verschiedene Nuss-Nougat-Cremes, also Brotaufstriche wie Nutella, bewertet. Was dabei herauskam. 02.09.2026 | 0:50 min

Die Stiftung Warentest, eine Organisation, die Produkte testet und vergleicht, hat 18 verschiedene Nuss-Nougat-Cremes untersucht. Dabei wurden unter anderem Geschmack, Inhaltsstoffe und Preis bewertet.

🏆 Die Testergebnisse

Den Testsieg beim Preis-Leistungs-Verhältnis holten sich die Cremes "Nusskati" von Aldi und "Kräm" von einer Schokoladen-Manufaktur in Thüringen. Die Testerinnen und Tester fanden, dass sie gut schmecken und deutlich günstiger sind als viele andere Produkte. "Nutella" schaffte es auf Platz drei.

🍫 Ganz schön viel Zucker und Fett

Insgesamt konnten zwölf der 18 getesteten Nuss-Nougat-Cremes überzeugen. Drei davon bekamen sogar ein "sehr gut" beim Geschmack. Trotzdem sollte man es mit Nuss-Nougat-Creme nicht übertreiben: Sie enthält viel Zucker und Fett. Viele Produkte bestehen sogar etwa zur Hälfte aus Zucker. Deshalb gelten sie eher als Süßigkeit und nicht als gesundes Frühstück.

🌍 Auch Nachhaltigkeit spielt eine Rolle

Die Testerinnen und Tester schauten sich nicht nur den Geschmack an. Sie prüften auch, woher wichtige Zutaten wie Kakao, Palmöl und Haselnüsse kommen und wie nachhaltig diese sind. Manchmal wird Palmöl in einigen Ländern Regenwald abgeholzt und beim Kakaoanbau verdienen viele Menschen nur wenig Geld. Auf manchen Kakaoplantagen arbeitet sogar Kinder mit. Was Kinderarbeit bedeutet, erfahrt ihr hier:

Tag gegen Kinderarbeit : Was Kinderarbeit bedeutet Weltweit müssen Millionen Kinder arbeiten.

Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.

🤔 Esst ihr manchmal Nuss-Nougat-Creme? Mit oder ohne Butter? Oder habt ihr eine andere Lieblingskombination? 👇