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So klappt es!:Nach den Ferien früh aufstehen?!
Die ersten Schultage nach den Ferien sind für viele erst mal hart. Konzentration um 8 Uhr morgens? Fehlanzeige! Was ihr tun könnt, um besser in den Tag zu starten, klären wir hier!
Wie geht's euch damit? Und habt ihr noch mehr Tipps? Kommentiert ganz unten! 💬✍️
logo!:Ist extra frühes Aufstehen für alle sinnvoll?Video0:50
logo!:Haustiere im Bett?!Video1:00
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