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Schlafrhythmus: So klappt frühes Aufstehen nach den Ferien!

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So klappt es!:Nach den Ferien früh aufstehen?!

Die ersten Schultage nach den Ferien sind für viele erst mal hart. Konzentration um 8 Uhr morgens? Fehlanzeige! Was ihr tun könnt, um besser in den Tag zu starten, klären wir hier!

Eine Collage zeigt eine Frau, die nach oben zeigt. Dahinter ein Bild von einem Handywecker, der auf 6:00 Uhr gestellt ist. Auf einem gelben Kreis steht: Noch im Ferienmodus

Wie ihr eurem Körper helfen könnt, wieder in den Schul-Rhythmus zu kommen? Hier erfahrt ihr 3 Tipps! 🤝

01.09.2026 | 1:06 min

Wie geht's euch damit? Und habt ihr noch mehr Tipps? Kommentiert ganz unten! 💬✍️

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