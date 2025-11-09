🍫🎅 Mmmh, es gibt wieder Schoko-Weihnachtsmänner in den Supermärkten! Doch aufgepasst: Dieses Jahr hat sich etwas verändert – und das merkt man an der Kasse.

Kaum ist Halloween vorbei, stehen schon Weihnachtsmänner aus Schokolade in den Regalen. Doch Moment mal: Die sind teurer geworden! Ein Schoko-Weihnachtsmann könnte in diesem Jahr sogar doppelt so viel kosten wie im letzten Jahr. Der genaue Preis hängt von der Marke und der Größe ab. Auch andere Süßigkeiten wie Lebkuchenherzen sind teurer geworden.

Süßes zur Weihnachtszeit: Schoko-Nikoläuse sind dieses Jahr teurer! Quelle: imago images/Segerer, Manfred/ imagebroker

Woran liegt das?

Der Grund steckt in der Schokolade. Sie wird aus Kakaobohnen gemacht, die an Kakaobäumen wachsen. Kakaobäume gibt es zum Beispiel in Ländern in Westafrika. In den letzten Jahren war dort das Wetter oft schlecht für die Bäume: Zu viel Regen oder auch zu wenig Regen haben viele Kakaobäume beschädigt. Deshalb konnten weniger Kakaobohnen geerntet werden.

Wenn es von etwas weniger gibt, es aber viele haben wollen, wird es teurer. Genau das ist beim Kakao passiert: Sein Preis ist doppelt bis dreimal so hoch wie noch vor drei Jahren. Die Firmen, die Schokolade herstellen, müssen also mehr Geld für Kakao ausgeben. Deshalb sind auch Süßigkeiten aus Schokolade teurer geworden.

Wird es wieder günstiger?

Die Kakaopreise sind in den letzten Monaten wieder etwas gesunken. Das heißt aber nicht, dass dadurch automatisch Schoko-Weihnachtsmänner wieder günstiger werden. Fachleute sagen, das dauere noch etwas. Die Kosten für die Herstellung von Schokolade seien weiterhin hoch.