"Zwischen den Jahren": Bedeutung und Mythen zu dieser Zeit

Nach Weihnachten sagt man oft: „Wir sind zwischen den Jahren.“ Was das eigentlich bedeutet – und welche Rollen Kalender und Wäscheleinen dabei spielen.

Mit „zwischen den Jahren“ ist die Zeit von Weihnachten bis spätestens zum 6. Januar gemeint. Quelle: imago

Ungewöhnliche Frage: An welchen Tagen im Jahr seid ihr am faulsten?

Bei vielen ist das die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Der Magen ist noch damit beschäftigt, die letzten Plätzchenkrümel zu verdauen, der Feiertagstrubel ist vorbei und viele nutzen die Zeit zum - naja - Nichtstun.

Woher die Redewendung kommt

Und diese Zeit nennen wir "zwischen den Jahren". Dass wir das sagen, hängt mit Kalendern zusammen. Nein, nicht mit den Fotokalendern, die sich Oma an die Wand hängt, sondern mit unserer Zeitrechnung. Wie die Redewendung genau entstanden ist und was das mit dem Mittelalter zu tun hat, erfahrt ihr hier:

Deshalb reden wir noch heute von "zwischen den Jahren". 29.12.2025 | 1:18 min

Warum einige in der Zeit keine Wäsche waschen

Bei einigen Menschen bleibt zwischen den Jahren und teilweise sogar bis zum 6. Januar die Waschmaschine aus und die Wäsche dreckig. Doch das hat nichts mit den Faulenzer-Tagen nach dem Weihnachtstrubel zu tun. Ein alter Brauch besagt, dass man in dieser Zeit keine Wäsche waschen sollte.

Der Brauch geht zurück auf eine geheimnisvolle Geschichte. Früher erzählte man sich, dass in der Zeit zwischen den Jahren Hexen, böse Geister und wilde Reiter unterwegs seien. Wenn die sich in den Wäscheleinen verheddern würden, bringe das Unglück - so wurde es zumindest erzählt.

Bei einigen bleibt die Waschmaschine nach Weihnachten aus. Quelle: 123RF

Und noch etwas erzählt man sich: Alle Träume, die man in den Nächten "zwischen den Jahren" hat, sollen im neuen Jahr in Erfüllung gehen.

Also: Daumen drücken für schöne Träume! Aber wenn's damit nicht klappt, ist das auch nicht schlimm - es ist ja nur ein Aberglaube. Und wenn eure Eltern keine Lust aufs Wäschewaschen haben, gibt es zumindest dafür eine gute Ausrede.

Diesen Text hat Debbie geschrieben. Er wurde zuerst am 27.12.2024 veröffentlicht.