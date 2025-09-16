logo!: Das ist die beste Zeit um Prüfungen zu haben

Früher Vogel oder doch lieber später am Tag? Forschende aus Italien haben herausgefunden, um welche Uhrzeit Studierende am besten mündliche Prüfungen haben.

Der frühe Vogel fängt den Wurm... ääähm ... oder die gute Note? Da ist wohl eher nichts dran. Das haben Forschende aus Italien jetzt herausgefunden.

Quelle: IMAGO / allOver-MEV

Die Forschenden wollten wissen, zu welcher Uhrzeit die meisten mündlichen Prüfungen bestanden werden. Um das herauszufinden, haben sie die Leistungen von vielen Tausenden Studierenden untersucht. Das Ergebnis: Die Chancen zu bestehen, sind zwischen 11 und 13 Uhr am höchsten. Um 8 Uhr morgens und gegen 16 Uhr gab es hingegen die schlechtesten Ergebnisse.

Zu unterschiedlichen Tageszeiten am fittesten

Das hängt damit zusammen, dass Menschen unterschiedliche Schlafgewohnheiten haben. Manche sind Frühaufsteher, sie sind schon am Morgen besonders leistungsfähig. Oft sind das Prüfer. Andere sind Nachteulen, sie gehen spät ins Bett und sind morgens noch müde. Viele Studentinnen und Studenten gehören dazu.

Darum empfehlen Forschende: Prüfungen oder Gespräche auf den späten Vormittag zu legen. In dieser Zeit sind Frühaufsteher noch konzentriert und Nachteulen schon wach genug.

Wann fühlt ihr euch am fittesten? Welche Zeit ist euch für Prüfungen am liebsten? Schreit es uns in die Kommentare!