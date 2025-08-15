  3. Suche

logo!: Was tun bei zu viel Bildschirmzeit am Handy?

Ups, schon wieder 10 Minuten ...:Zu lang am Handy - wer kennt's?

Kinder sitzen im Stuhlkreis, darauf ein Handy-Doodle und ein Fragezeichen in lila

Ups, schon wieder eine Stunde vorbei ... Aber wie kann das klappen, weniger Zeit am Handy zu verbringen?! Damit hat sich diese Schulklasse in Baden-Württemberg beschäftigt.

Kennt ihr das Problem? Fünf Tipps, wie ihr weniger Zeit am Handy verbringt:

Wie sieht's bei euch aus? Wie viele Stunden verbringt ihr täglich am Handy? Schreibt es uns in den Kommentaren (und seid ehrlich )!

  • Grace
    Ich bin 11 und darf eine halbe Stunde - anderthalb Stunden am Handy sein.( Meine Eltern müssen mir das Handy erst entsperren)
  • Seeeselchen
    ICH HABE KEIN HANDY!!!!!!!
  • Nickel
    Das ist gut
  • Bucky Barnes/WinterSoldier
    Bin zwischen 1-5 Stunden täglich am Gerät. Viel ist aber Spotify (Musik) 🤩 oder Chatten mit Freunden 🥰