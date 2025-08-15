Ups, schon wieder 10 Minuten ...:Zu lang am Handy - wer kennt's?

Jeder kennt's: Das Handy gibt einen Laut von sich und, zack, schaut man drauf - auch wenn's gar nicht so wichtig war. Trotzdem wurde unsere Aufmerksamkeit gestört - egal ob bei den Hausaufgaben oder im Gespräch mit einer Freundin. Stellt deshalb so viele Benachrichtigungen wie möglich ab oder stumm.