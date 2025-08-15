logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Ups, schon wieder 10 Minuten ...:Zu lang am Handy - wer kennt's?
Ups, schon wieder eine Stunde vorbei ... Aber wie kann das klappen, weniger Zeit am Handy zu verbringen?! Damit hat sich diese Schulklasse in Baden-Württemberg beschäftigt.
Kennt ihr das Problem? Fünf Tipps, wie ihr weniger Zeit am Handy verbringt:
Wie sieht's bei euch aus? Wie viele Stunden verbringt ihr täglich am Handy? Schreibt es uns in den Kommentaren (und seid ehrlich )!
- Grace
Ich bin 11 und darf eine halbe Stunde - anderthalb Stunden am Handy sein.( Meine Eltern müssen mir das Handy erst entsperren)
- Seeeselchen
ICH HABE KEIN HANDY!!!!!!!
- Nickel
Das ist gut
- Bucky Barnes/WinterSoldier
Bin zwischen 1-5 Stunden täglich am Gerät. Viel ist aber Spotify (Musik) 🤩 oder Chatten mit Freunden 🥰