logo!: Warum für diese Schnecke Partnersuche schwierig ist

Er dreht sich linksrum - und das als Ned ist Hausbesitzer, im besten Alter und hat auch noch einen schönen Garten voller Gemüse zu bieten. Trotzdem ist für ihn die Partnersuche echt nicht leicht - auf seine Zeitungsanzeige hat noch niemand geantwortet! Das Problem ist:- und das als Schnecke . Okay, Schnecke, Zeitungsanzeige, Partnersuche - da dreht sich bei euch auch schon alles linksrum? Kein Problem, wir haben die ganze Geschichte für euch.

Neds Schneckenhaus sieht man, wenn er von links nach rechts kriecht - das ist super selten. Bei den allermeisten Schnecken ist es genau andersherum, wie ein Spiegelbild. Quelle: AP/Giselle Clarkson

Wie Ned in die Zeitung kam

Eine Frau in Neuseeland machte in ihrem Gemüsegarten eine Entdeckung: eine Gartenschnecke! Erstmal absolut nichts ungewöhnliches. Aber dann schaute die Hobbygärtnerin nochmal genauer hin und entdeckte: Diese Schnecke hat ein links herum gedrehtes Gehäuse! Das ist tatsächlich super selten - nur eine von 40.000 Gartenschnecken sind Linksdreher. Alle anderen haben ein rechts herum gedrehtes Schneckenhaus, also im Uhrzeigersinn. Schaut man von vorne auf die Schnecke, hängt das Haus bei den Rechtsdrehern nach links - und bei Ned eben nach rechts.

Das macht Ned allerdings nicht nur sehr besonders, sondern auch sehr einsam. Denn nicht nur das Gehäuse, auch die Geschlechtsorgane sind bei Ned auf der anderen Seite. Deshalb kann er sich auch nur mit anderen links gedrehten Schnecken paaren.

Seine Finderin wurde deshalb direkt aktiv: Sie baute ihm ein Zuhause in einem Goldfischglas und berichtete einer neuseeländischen Zeitung von ihrem Fund. Die gab direkt eine Zeitungsanzeige raus und sucht jetzt nach einer passenden Schnecke für Ned. Hoffnung, seinem Single-Schicksal zu entkommen, gibt es auf jeden Fall: Vor acht Jahren wurde auf eine ähnliche Art eine Partnerschnecke für den britischen Linksdreher Jeremy gefunden.

