logo!: Das hat euch im Juli beschäftigt - Foto des Monats

Ein Feuerwehrmann steht mitten in einem brennenden Wald in Griechenland.

Ich habe dieses Bild ausgewählt, weil ich es erschreckend finde, dass es so heftige Waldbrände in Europa gibt und dass diese Feuer häufig durch uns Menschen verursacht werden. Dadurch wird viel Natur zerstört. Ich finde es beeindruckend, wie die Feuerwehr unermüdlich gegen das Feuer kämpft.

So ist gerade die Lage in Europa

Nicht nur in den vergangenen Jahren, auch in diesem Sommer sind wieder einige Länder Südeuropas von Waldbränden betroffen. Zum Teil brennt es dort immer noch. Ein betroffenes Land ist zum Beispiel Griechenland, wo es immer noch an mehreren Orten zur selben Zeit brennt. Etwa nördlich der Hauptstadt Athen - diesen Waldbrand zeigt auch das Foto des Monats oben.

Große Waldbrände gibt es im Moment nicht nur dort, sondern zum Beispiel auch in der Türkei, in Spanien und in Portugal. Ebenso wie in Griechenland sind auch hier Tausende Feuerwehrleute und Hilfskräfte im Einsatz, um die Brände zu löschen. Zahlreiche Menschen mussten sich vor den großen Waldbränden in Sicherheit bringen.