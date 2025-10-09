logo!: Schüler sollen Klassenräume selbst putzen

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Tafel putzen, Boden kehren:Schüler sollen Klassenräume selbst putzen
Tische wischen, Boden kehren, Müll einsammeln, gehört das bald zum Schulalltag? In Baden-Württemberg wird genau das gerade vorgeschlagen. Wie findet ihr die Idee?
Das Klassenzimmer putzen? Gute oder schlechte Idee?
Quelle: Sebastian Gollnow/dpa
Die Schulglocke klingelt, die Bücher sind eingepackt. Doch statt nach Hause zu flitzen, heißt es: Besen und Lappen raus! Der Oberbürgermeister aus der Stadt Schwäbisch Gmünd in Baden-Württemberg hat vorgeschlagen, dass Schülerinnen und Schüler wieder selbst beim Putzen ihrer Klassenzimmer helfen sollen. Er meint, so könnten Städte Geld sparen und Kinder würden mehr Verantwortung übernehmen.
Schüler halten den Vorschlag für unsinnig
Schülervertreter aber kritisieren den Vorschlag und sagen: Zum Putzen bleibt im Schulalltag wenig Zeit. Sie müssten dazu Unterrichtszeit opfern. Sie sagen: Pausen sind zum Ausruhen da - nicht zum Putzen. Die Schülerinnen und Schüler halten die Idee für unsinnig.
Was meint ihr? Gute Idee oder eher nicht eure Aufgabe? Stimmt unten in den Kommentaren ab!
Wie eine Schule für saubere Toiletten sorgt:
Stinkige Schulklos? Hatten sie auch. Aber an einer Schule in Duisburg haben Schüler das jetzt selbst in die Hand genommen.11.06.2025 | 2:21 min
Dieser Text wurde von der kinder-dpa und Louisa geschrieben.
