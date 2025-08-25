  3. Suche

logo!: Hier gibt es jetzt Handyverbote an Schulen

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Was gilt wo? :Handyverbot zum Schulstart

Für immer mehr Schülerinnen und Schüler in Deutschland startet das neue Schuljahr. Und für manche gibt's jetzt nicht nur neue Schulbücher, Stundenpläne und Lehrkräfte - sondern auch neue, strengere Handy-Regeln!

Ausschalten und wegpacken!

In Hessen dürfen zum Beispiel seit einer Woche Smartphones, Tablets oder Smartwatches nicht mehr privat in der Schule oder auf dem Schulgelände genutzt werden. Ausnahmen gibt's für Oberstufenschülerinnen und -schüler an weiterführenden Schulen. In Schleswig-Holstein heißt es demnächst für alle bis einschließlich zur 9. Klasse: Handys aus und wegpacken!

Deshalb git's so verschiedene Regeln

Jedes der 16 Bundesländer in Deutschland darf selbst über das Thema Bildung und Schulen bestimmen. Das heißt auch, dass jedes Bundesland ein generelles Handyverbot einführen kann, an das sich die Schulen dann halten müssen. Wenn die Bundesländer keine Handy-Regeln aufstellen, entscheiden das die Schulen selbst. Daher können die Regeln zur Handynutzung von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein - oder von Schule zu Schule.

Was gilt wo?!

Eine Deutschlandkarte mit einer Übersicht der Handyverbote in den Bundesländern
Quelle: Deborah Weber, ZDF
Wie ist das in eurem Bundesland geregelt? Klappt die Faktenbox auf und lest nach:

Wie ist das bei euch? Und wie findet ihr das? Kommentiert unten.

Mehr zum Thema:

Pläne in Baden-Württemberg
:Schule ohne Handy?

Was sagt ihr dazu? Schreibt es uns in die Kommentare!
Handyverbot Schule
Dieser Text wurde von Johanna geschrieben.

Mehr Themen

Kommentare

Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.

0 Kommentare