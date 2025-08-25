logo!: Hier gibt es jetzt Handyverbote an Schulen

Was gilt wo?

Für immer mehr Schülerinnen und Schüler in Deutschland startet das neue Schuljahr. Und für manche gibt's jetzt nicht nur neue Schulbücher, Stundenpläne und Lehrkräfte - sondern auch neue, strengere Handy-Regeln!

Ausschalten und wegpacken!

In Hessen dürfen zum Beispiel seit einer Woche Smartphones, Tablets oder Smartwatches nicht mehr privat in der Schule oder auf dem Schulgelände genutzt werden. Ausnahmen gibt's für Oberstufenschülerinnen und -schüler an weiterführenden Schulen. In Schleswig-Holstein heißt es demnächst für alle bis einschließlich zur 9. Klasse: Handys aus und wegpacken!

Deshalb git's so verschiedene Regeln

1:25 min logo! : Warum Deutschland viele Regierungen hat

jedes Bundesland ein generelles Handyverbot einführen kann, an das sich die Schulen dann halten müssen. Wenn die Bundesländer keine Handy-Regeln aufstellen, entscheiden das die Schulen selbst. Daher können die Regeln zur Handynutzung von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein - oder von Schule zu Schule. Jedes der 16 Bundesländer in Deutschland darf selbst über das Thema Bildung und Schulen bestimmen . Das heißt auch, dass, an das sich die Schulen dann halten müssen. Wenn die Bundesländer keine Handy-Regeln aufstellen, entscheiden das die Schulen selbst. Daher können die Regeln zur Handynutzung von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein - oder von Schule zu Schule.

Wie ist das in eurem Bundesland geregelt? Klappt die Faktenbox auf und lest nach:

Hier gibt es Handyverbote Bayern (an Grund- und Förderschulen)

Brandenburg (an Grund- und Förderschulen)

Hessen (an allen Schulen, Ausnahmen für ältere Schülerinnen und Schüler möglich)

Bremen (an Grundschulen und Sekundarstufe 1)

Saarland (an Grundschulen)

Schleswig-Holstein (bis einschließlich Klasse 9)

Thüringen (an Grund-, Gemeinschafts- und Förderschulen) Hier bestimmen die Schulen selbst Berlin

Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Baden-Württemberg

Wie ist das bei euch? Und wie findet ihr das? Kommentiert unten.

