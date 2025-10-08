logo!: Seitanrolle, Weizen-Knacker und Tofu-Bratling

Wo kein Fleisch enthalten ist, soll auch kein Fleisch draufstehen: Das hat heute das EU-Parlament beschlossen.

Sie wird ein Produkt mit vielen Namen. Die fleischlose Alternative zur Bratwurst darf ab heute nicht mehr Wurst heißen. Quelle: IMAGO / APress / Bihlmayerfotografie

Immer mehr Menschen verzichten darauf, tierische Produkte zu essen. Diese Menschen ernähren sich vegan. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Beispielsweise werden beim Anbau von Getreide, Gemüse und Obst weniger Treibhausgase erzeugt als bei der Fleischproduktion oder der Herstellung von Milchprodukten. Veganerinnen und Veganer ernähren sich also klimafreundlicher, wenn sie auf Fleisch und tierische Produkte verzichten.

Für Menschen, die besonders darauf achten, keine tierischen Produkte zu essen, gibt es in Deutschland immer mehr pflanzliche Ersatzprodukte im Supermarkt. Diese Produkte heißen unter anderem Haferdrink oder Sojaschnitzel.

Ohne Wurst

hat heute darüber abgestimmt, ob fleischlose Ersatzprodukte in Zukunft noch die Bezeichnung wie "Schnitzel" oder "Wurst" tragen dürfen. Mit dem Ergebnis: Die Mehrheit im Parlament stimmte für ein Verbot der Fleisch-Bezeichnungen. Das EU-Parlament , obin Zukunft noch diewie "Schnitzel" oder "Wurst"dürfen. Mit dem Ergebnis: Die Mehrheit im Parlament stimmte

Was für das Verbot spricht

Einige finden, dass es eine zu hohe Verwechslungsgefahr gibt, wenn pflanzliche Lebensmittel wie tierische heißen. Ihnen ist es wichtig, dass es eine klare Trennung gibt. Denn dadurch kann landwirtschaftliche Tradition geschützt werden. Außerdem wäre es unfair, wenn ein und derselbe Name für ein Produkt verwendet wird, das im Verkauf in Konkurrenz zueinander steht.

Das wird kritisiert

Kritikerinnen und Kritiker wiederum sagen, dass die Produkte gar nicht so oft verwechselt werden. Die Bezeichnungen "wie Salami" helfen im Supermarkt einzuschätzen, welchen Geschmack die pflanzliche Alternative hat. Viel größer ist ihre Sorge, dass Veggie-Hersteller ihre Produkte neu Verpacken müssen und dadurch ein wirtschaftlicher Schaden für sie entsteht.



Für die Umsetzung des Verbots müssen jetzt zwischen dem EU-Parlament und ihren Mitgliedsstaaten passende Regelungen gefunden werden. Bis diese Regeln feststehen kann es noch ein paar Wochen dauern.

Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.