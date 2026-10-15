logo! :Ob KI uns dumm macht?
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Bei der Kultusministerkonferenz beraten gerade Politikerinnen und Politiker über Schulen. Wir haben euch gefragt: Was nervt in der Schule und was wünscht ihr euch? Was meint ihr?
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Dass sie nach 60 Jahren auch mal renoviert wird und nicht für 20 Milliarden eine neue Oper gebaut wird
Saubere und ordentliche Toiletten mit genug Privatsphäre, auf die man sich nicht nur dann traut, wenn es gar nicht mehr anders geht!
ich wünsch mir wenieger stress weil wir in der schule immer jede woche2 proben schreibe. anderes tehmaich finde logo soo cool i
Also bei uns im Klassenzimmer sind die Fenster kaputt. Also die nicht richtig zu und die gehen noch nicht auf. Dann brechen die mal ab und Klassenzimmer im dritten Stock. Die Toiletten gehen auch gar nicht