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Foto des Monats Mai:Jede Menge Zigarettenstummel!
Achtlos weggeworfene Zigarettenstummel sind überall - das zeigt auch das Foto! Laut einer Studie raucht etwa jeder zehnte Jugendliche in Deutschland.
Die logo!-Zuschauerinnen Victoria und Anna haben uns dieses Foto geschickt, sie schreiben dazu:
Viele Jugendliche rauchen
Eigentlich weiß das jeder: Durch Rauchen entsteht nicht nur super viel Müll - es ist dazu auch noch total ungesund und teuer! Trotzdem: Etwa jeder zehnte Jugendliche in Deutschland raucht. Das kam bei einer großen Umfrage 2025 heraus. In der Umfrage ging es nicht nur um Zigaretten aus Tabak, sondern auch um E-Zigaretten, also Vapes. Tatsächlich vapen immer mehr Jugendliche. Wenn ihr Raucherinnen und Raucher kennt - lest ihnen doch mal diesen Text vor:
So machen es andere Länder
In einigen Ländern, auch in Europa, gelten fürs Rauchen sehr strenge Regeln: In Frankreich darf zum Beispiel nicht am Strand, in Parks oder vor Schulen geraucht werden. Schweden gilt sogar als rauchfrei, weil dort nur sehr wenige Menschen rauchen. Dort gelten besonders strenge Regeln und man kann Zigaretten auch nicht so einfach im Supermarkt kaufen.
In Deutschland darf zum Beispiel auf Spielplätzen und auch in den meisten Restaurants nicht geraucht werden. In einzelnen Bundesländern gelten noch strengere Regeln: Baden-Württemberg verbietet das Rauchen an Orten, an denen sich besonders viele Kinder und Jugendliche aufhalten. Ganz neu: Ab Montag, 1. Juni darf auch nicht mehr in Freibädern nicht mehr geraucht werden.
Warum Rauchen so ungesund ist
Diesen Text hat Meike geschrieben.
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