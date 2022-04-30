Achtlos weggeworfene Zigarettenstummel sind überall - das zeigt auch das Foto! Laut einer Studie raucht etwa jeder zehnte Jugendliche in Deutschland.

Zigarettenstummel auf Straßen, Wegen und in Parks nerven ziemlich und sind einfach eklig. Quelle: CC0 / Pixabay / Peka

Die logo!-Zuschauerinnen Victoria und Anna haben uns dieses Foto geschickt, sie schreiben dazu:

Wir haben uns für dieses Foto entschieden, da wir es erschreckend finden, wie viele Leute weltweit rauchen und ihren Müll dann in der Umwelt hinterlassen. Wir finden Zigaretten und Vapes sollten entweder sehr viel teurer sein oder ganz verboten werden. Außerdem sollte das Rauchen in Parks und Freibädern oder an Orten, wo viele Kinder sind, verboten werden, damit Kinder nicht dem Rauch ausgesetzt sind. „ Victoria und Anna

Viele Jugendliche rauchen

Eigentlich weiß das jeder: Durch Rauchen entsteht nicht nur super viel Müll - es ist dazu auch noch total ungesund und teuer! Trotzdem: Etwa jeder zehnte Jugendliche in Deutschland raucht. Das kam bei einer großen Umfrage 2025 heraus. In der Umfrage ging es nicht nur um Zigaretten aus Tabak, sondern auch um E-Zigaretten, also Vapes. Tatsächlich vapen immer mehr Jugendliche. Wenn ihr Raucherinnen und Raucher kennt - lest ihnen doch mal diesen Text vor:

Fünf Tipps : So hört man mit dem Rauchen auf Lest das jemandem vor, der aufhören soll zu qualmen!

So machen es andere Länder

In einigen Ländern, auch in Europa, gelten fürs Rauchen sehr strenge Regeln: In Frankreich darf zum Beispiel nicht am Strand, in Parks oder vor Schulen geraucht werden. Schweden gilt sogar als rauchfrei, weil dort nur sehr wenige Menschen rauchen. Dort gelten besonders strenge Regeln und man kann Zigaretten auch nicht so einfach im Supermarkt kaufen.

In Deutschland darf zum Beispiel auf Spielplätzen und auch in den meisten Restaurants nicht geraucht werden. In einzelnen Bundesländern gelten noch strengere Regeln: Baden-Württemberg verbietet das Rauchen an Orten, an denen sich besonders viele Kinder und Jugendliche aufhalten. Ganz neu: Ab Montag, 1. Juni darf auch nicht mehr in Freibädern nicht mehr geraucht werden.

Warum Rauchen so ungesund ist

So schaden Zigaretten eurem Körper. 31.05.2022 | 1:37 min

Diesen Text hat Meike geschrieben.