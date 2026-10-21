Social-Media-Verbot: Diese Pläne betreffen EUCH!

Social-Media-Verbot - oder striktere Regeln? Das wird in der Politik immer wieder diskutiert

🔜 Was passiert als Nächstes?

🤓 So sind die Regeln gerade

Bisher gibt es in Deutschland kein festes Mindestalter für soziale Medien. Plattformen schreiben in ihren Nutzungsbedingungen meistens, dass man mindestens 13 Jahre alt sein muss – doch das kann oft nicht geprüft werden.