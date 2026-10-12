Menü
Suche
Schließen
Suche
logo! - Startseite
News
Videos
Einfach erklärt
Eure Meinung
Kinderreporter
Quizze
Wissen
Übersicht
Thema: Social Media und Internet
Thema: KI - Künstliche Intelligenz
Thema: Krieg in der Ukraine
Thema: Konflikt im Gazastreifen
Thema: Kinder haben Rechte
Thema: Politik und Wahlen in Deutschland
Thema: Die Europäische Union (EU) und Europa
Thema: Deutsche Geschichte
Thema: Klima und Klimawandel
Thema: Natur und Umwelt
Thema: Essen und Ernährung
Thema: Körper und Gesundheit
Thema: Weltall und Raumfahrt
Thema: Energie
Thema: Religion und Glaube
Backstage
Kontakt
Einstellungen
Nutzungsbedingungen
Datenschutz
Impressum
Das sind die Bundesminister und Bundesministerinnen
logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Das Team der Bundesregierung
:
Die Bundesminister und Bundesministerinnen
12.10.2026 | 17:08
Aktuelle News
logo!
:
Neuer Job in Berlin
Video
1:17
logo!
:
Die Bundesminister und Bundesministerinnen
logo!
:
Lars Klingbeil: Schätzt er die Preise richtig?
Video
2:38
logo!
:
Ein Tag nur für Mädchen?!
mit Video
1:52
logo!
:
Ein Zuhause für 700 Hunde
Video
1:51
logo!
:
Was Nachrichtendienste machen
Video
1:27
logo!
:
Johannes trifft Familie nach Bergsturz
Video
2:47
logo!
:
Das Deutschlandticket wird teurer!
logo!
:
Neutralität der Schweiz
Video
1:41
logo!
:
Soll sich die Schweiz stärker heraushalten?
mit Video
1:41
logo!
:
Warum Hitze Geld kostet
Video
1:31
logo!
:
UN-glaublich großes Treffen
Video
1:37
logo!
:
Kritik an Partei Die Linke
Video
1:29
logo!
:
Mehr Unfälle auf dem Schulweg
logo!
:
Hier gibt's Antworten auf eure Fragen!
mit Video
1:39
logo!
:
Drei Wahlen und jetzt Ärger für Merz?
Video
1:27
logo!
:
So ist die Stimmung nach der Wahl
Video
1:32
logo!
:
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern
logo!
:
Berlin wählt das Abgeordnetenhaus
logo!
:
Darum geht's in Mecklenburg-Vorpommern
Video
1:39
logo!
:
Berlin hat die Wahl
Video
1:53
logo!
:
Kennt ihr Mecklenburg-Vorpommern?
logo!
:
So viele seid ihr in Deutschland!
logo!
:
Treffen in Finnland: Das steckt dahinter
logo!
:
Zehntausende Menschen in mehr als 35 Städten:
logo!
:
Warum er diesen Tag nie vergessen wird
Video
2:23