Weniger Geld für Schulen in Hamburg: Dagegen gibt's Protest

Spaßmaßnahmen an Schulen?! Dagegen sind in Hamburg am Samstag viele auf die Straße gegangen.

In Hamburg könnte es in Zukunft weniger Lehrkräfte und weniger Unterstützung für Kinder geben. Das befürchten viele Eltern, aber auch Schülerinnen und Schüler und sind deshalb auf die Straße gegangen. Die Regierung in Hamburg sagt, die Einsparungen sind notwendig, weil nicht genug Geld für alles da sei.

In Hamburg haben am Samstag viele gegen Einsparungen an Schulen demonstriert. Quelle: Action Press

Größere Klassen, weniger Unterricht?

Kritiker sorgen sich, dass Klassen größer werden könnten, Unterricht häufiger ausfallen könnte und Kinder mehr Lernstoff allein zu Hause nacharbeiten müssten. Besonders betroffen sein könnten auch Kinder, die im Schulalltag zusätzliche Unterstützung benötigen - etwa weil sie eine Behinderung haben oder nicht gut Deutsch sprechen.

In der vergangenen Woche waren auch schon Studentinnen und Studenten auf die Straße gegangen, weil auch an den Hochschulen gespart werden soll. Ob es wirklich so kommt, wird in den kommenden Wochen entschieden.

Diesen Text hat Felix für euch geschrieben.

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