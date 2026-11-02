Von der Entdeckung Amerikas bis zur Gründung der USA

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Entdeckung bis zur Gründung:So sind die USA entstanden
„Christoph Kolumbus hat Amerika entdeckt!“ Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Wenn nicht: kein Problem! Stimmt nämlich nicht ganz. Erfahrt, wie es wirklich gelaufen ist.
Dass Kolumbus Amerika entdeckt hat, ist also nicht ganz richtig. Aber durch ihn bekamen die Europäer erst die Möglichkeit, sich dort auszubreiten und dadurch die dort lebenden Menschen zu vertreiben. Herrscher verschiedener europäischer Länder entschieden, dass sie Amerika erobern wollten.
13 Kolonien
Im Nordosten Amerikas, auf dem Gebiet der heutigen USA, setzten sich vor allem die Briten durch. Sie lebten in 13 sogenannten Kolonien an der Ostküste.
Viele Menschen, die hier siedelten, waren aber bald unzufrieden: Sie wollten unabhängig sein von ihrem Heimatland, Großbritannien. Es gefiel ihnen nicht, dass Großbritannien weiter so viel Macht über sie hatte.
Unabhängigkeitskrieg
Ab 1775 kam es zum Krieg zwischen den Kolonien und Großbritannien. Ein Jahr später, am 4. Juli 1776, erklärten sie ihre Unabhängigkeit: Die britischen Kolonien sollten von nun an ein eigenes Land sein, unabhängig von Großbritannien.
Aber erst Jahre später, als Großbritannien den Krieg verloren hatte, erkannte es diese Unabhängigkeit auch an.
logo! erklärt:USA: die Geschichte des 4. Juli
Das neue Land nannte sich „Vereinigte Staaten von Amerika“, auf Englisch „United States of America“, kurz USA. Es bestand zunächst nur aus den 13 Kolonien an der Ostküste, die nun zu Bundesstaaten geworden waren.
Nach und nach kamen immer mehr Gebiete dazu. Die USA wuchsen immer weiter. Seit 1959 bestehen sie aus 50 Bundesstaaten.
Diesen Text hat Carolin geschrieben.
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