Mehr Unfälle auf dem Schulweg

Auf dem Schulweg passieren immer häufiger Unfälle – ist das Elterntaxi die Lösung? Expertinnen und Experten haben eine klare Meinung dazu. 👉 Fühlt ihr euch auf eurem Schulweg sicher? Schreibt uns!

Warum es auf dem Weg zur Schule zu mehr Unfällen kam. Quelle: IMAGO / photothek

Auf dem Weg zur Schule passieren immer mehr Unfälle. Neue Zahlen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) zeigen: Mehr als 90.000 Kinder und Jugendliche verunglückten im vergangenen Jahr auf Schulwegen. Das sind über 3.000 Unfälle mehr als im Jahr zuvor. 25 Unfälle endeten tödlich.

Viele Eltern berichten, dass ihre Kinder auf dem Schulweg schon gefährliche Situationen erlebt haben. Gründe dafür sind zum Beispiel fehlende Radwege oder unübersichtliche Kreuzungen. Deshalb ist es wichtig, auf dem Schulweg besonders aufmerksam zu sein. Vor allem an Kreuzungen, beim Überqueren von Straßen und auf dem Fahrrad sollte man gut auf den Verkehr achten.

🚖❌ Elterntaxis sind keine Lösung

Ist es also sicherer mit dem Auto von euren Eltern zur Schule gebracht zu werden? Dazu haben Expertinnen und Experten eine klare Meinung: Nein!

Warum der Schulweg ohne Eltern sinnvoll ist

🚗 Kein Verkehrschaos Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa Zur Schule zu laufen ist sicherer als mit dem Auto zu fahren. Denn: Die meisten Unfälle auf dem Schulweg passieren mit dem Elterntaxi. Durch die wartenden Autos, die manchmal im Halteverbot, an Bushaltestellen oder in zweiter Reihe parken, entsteht oft ein ziemliches Verkehrschaos. Das ist unübersichtlich und oft ganz schön gefährlich. 🚸 Selbstständig unterwegs Quelle: pr Wer den Schulweg eigenständig meistert, lernt direkt den Straßenverkehr kennen! Auf dem Rücksitz dagegen kriegen Kinder von Verkehrsregeln eher wenig mit. Wichtig ist natürlich, dass der Schulweg sicher ist und ihr ihn gut kennt – vielleicht könnt ihr ihn mit euren Eltern üben, bevor ihr euch alleine auf den Weg macht? 💪 Start in den Tag Quelle: imago Der Schulweg an der frischen Luft ist ein echter Muntermacher. Denn frühes Aufstehen ist so eine Sache – und die warme Luft im Auto macht erst recht eher schläfrig. Wenn ihr stattdessen mit anderen Kindern lauft oder Fahrrad fahrt, seid ihr direkt fit für den Schultag! 🌱 Super für die Umwelt Quelle: ap Zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs zu sein, ist total umweltfreundlich. Auch Schulbus oder Bahn sind besser fürs Klima als Autos. Denn lauter einzelne Autos, die kurze Strecken fahren und im Stau stehen, blasen Abgase in die Luft und das ist schlecht für die Umwelt und das Klima. 🧑‍🤝‍👩 Gemeinsam zur Schule Quelle: AP Wohnen in eurer Nachbarschaft andere Kinder, die auf die gleiche Schule gehen wie ihr? Wenn ja, wie wäre es mit einer "Laufgemeinschaft"? So könnt ihr schon früh eure Freunde treffen und gemeinsam in den Tag starten. Vorteil: So lassen sich die wichtigsten Neuigkeiten schon bequatschen, bevor der Unterricht losgeht!

Nicht nur auf Schulwegen passieren mehr Unfälle. Auch die Zahl der Unfälle mit E-Scootern ist gestiegen, besonders bei jungen Menschen. Welche Gefahren es beim Fahren mit dem E-Scooter gibt und worauf man achten sollte, erfahrt ihr im Video:

Diese Probleme gibt es mit den Scootern. 05.08.2026 | 2:13 min



Dieser Text wurde von Felix und Lara-Celine geschrieben.

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