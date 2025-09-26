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Fühlt ihr euch sicher?:Mehr Unfälle auf dem Schulweg
Auf dem Schulweg passieren immer häufiger Unfälle – ist das Elterntaxi die Lösung? Expertinnen und Experten haben eine klare Meinung dazu. 👉 Fühlt ihr euch auf eurem Schulweg sicher? Schreibt uns!
Auf dem Weg zur Schule passieren immer mehr Unfälle. Neue Zahlen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) zeigen: Mehr als 90.000 Kinder und Jugendliche verunglückten im vergangenen Jahr auf Schulwegen. Das sind über 3.000 Unfälle mehr als im Jahr zuvor. 25 Unfälle endeten tödlich.
Viele Eltern berichten, dass ihre Kinder auf dem Schulweg schon gefährliche Situationen erlebt haben. Gründe dafür sind zum Beispiel fehlende Radwege oder unübersichtliche Kreuzungen. Deshalb ist es wichtig, auf dem Schulweg besonders aufmerksam zu sein. Vor allem an Kreuzungen, beim Überqueren von Straßen und auf dem Fahrrad sollte man gut auf den Verkehr achten.
🚖❌ Elterntaxis sind keine Lösung
Ist es also sicherer mit dem Auto von euren Eltern zur Schule gebracht zu werden? Dazu haben Expertinnen und Experten eine klare Meinung: Nein!
Warum der Schulweg ohne Eltern sinnvoll ist
Nicht nur auf Schulwegen passieren mehr Unfälle. Auch die Zahl der Unfälle mit E-Scootern ist gestiegen, besonders bei jungen Menschen. Welche Gefahren es beim Fahren mit dem E-Scooter gibt und worauf man achten sollte, erfahrt ihr im Video:
Dieser Text wurde von Felix und Lara-Celine geschrieben.
Fühlt ihr euch auf eurem Schulweg sicher? Schreibt's unten in die Kommentare! 🗨️⬇️
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