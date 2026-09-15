Kinder in Deutschland: Zahlen zum Weltkindertag

Ein Land voller Kinder? Naja, nicht ganz … In Deutschland ist ungefähr jeder achte Mensch unter 14 Jahre alt. In welchen Bundesländern leben viele von euch und wo gibt es nur wenige?

So viele seid ihr in Deutschland!

Quelle: CreditIMAGO / peopleimages.com

Bald ist euer Tag! Okay, ihr checkt vielleicht noch nicht, worauf das hinausläuft. Aber: Am 20. September ist Weltkindertag in Deutschland! Und passend dazu wurde mal nachgezählt, wie viele Kinder in Deutschland eigentlich leben.

Ende 2025 waren es rund 10,8 Millionen Kinder unter 14 Jahren. Das klingt nach ziemlich vielen von euch. Trotzdem macht ihr nur 12,9 Prozent der Bevölkerung aus.

In welchem Bundesland gibt es die meisten Kinder?

In Baden-Württemberg und Bremen ist der Kinderanteil am höchsten. Dort sind 13,4 Prozent der Menschen unter 14 Jahre alt. In Sachsen-Anhalt gibt es dagegen die wenigsten Kinder. Dort sind es 11,2 Prozent. Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen liegen mit jeweils 11,3 Prozent knapp darüber. Wie sieht es in eurem Bundesland aus?⬇️

Quelle: ZDF

Und in Europa?

Kinder in Europa Auch in Europa gibt es Unterschiede. In der EU waren Anfang 2025 durchschnittlich 13,3 Prozent der Menschen unter 14 Jahre alt. Den höchsten Anteil hatte Irland mit 17 Prozent. Am niedrigsten war er in Italien mit 10,9 Prozent. Deutschland liegt also mit 12,9 Prozent dazwischen.

🆘Früher gab es mehr Kinder

2015 gab es in Deutschland rund 10,1 Millionen Kinder unter 14 Jahren. Heute sind es 10,8 Millionen, also etwas mehr. Aber schaut man weiter zurück, sieht man: Früher war der Anteil der Kinder viel größer. 1975 war fast jeder fünfte Mensch unter 14 Jahre alt. 1995 war es noch etwa jeder sechste. Heute ist es ungefähr jeder achte.

Das kann später zum Problem werden. Warum, erklären wir euch hier:

logo! erklärt, warum das ein echtes Problem ist. 15.09.2026 | 1:34 min

Dieser Text wurde von Louisa geschrieben.