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11. September 2001:Wie dieser Tag die Welt veränderte
Der 11. September 2001 ist schon 25 Jahre her, doch die Folgen dieses Tages spüren wir noch bis heute. Wir erklären euch, was der Tag alles verändert hat!
An diesem Tag fand der größte Terroranschlag in der Geschichte der USA statt. Mehrere Terroristen entführten vier Flugzeuge, während diese in der Luft waren. Mit zweien dieser Flugzeuge flogen sie absichtlich in zwei große Hochhäuser in der Stadt New York. Die Türme stürzten kurz danach ein. Hier erfahrt ihr ganz genau, was damals noch alles passiert ist:
Erinnerungen bis heute
Überall auf der Welt sorgte die Nachricht vom 1. September 2001 für großes Entsetzen. Viele Menschen in Deutschland verfolgten die Nachrichten damals über das Fernsehen, aber natürlich gab es auch solche, die bei den Terroranschlägen vor Ort dabei waren. So auch der US-Amerikaner Brook Peters, der damals noch ein Kind war.
Folgen bis heute
Die Anschläge haben auf der ganzen Welt viele Dinge verändert. Bis heute spüren wir die Folgen davon. Welche das sind, erfahrt ihr hier:
Dieser Text wurde von Simone und Teresa geschrieben.