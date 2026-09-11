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11. September 2001 - wie dieser Tag die Welt veränderte

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11. September 2001:Wie dieser Tag die Welt veränderte

Der 11. September 2001 ist schon 25 Jahre her, doch die Folgen dieses Tages spüren wir noch bis heute. Wir erklären euch, was der Tag alles verändert hat!

Grafik: Rauchendes World Trade Center nach Terrorangriff, danaben Kalenderblatt mit "11. September"

Rauchende Hochhäuser - dieses Bild ging damals um die ganze Welt.

Quelle: ZDF / AFP

An diesem Tag fand der größte Terroranschlag in der Geschichte der USA statt. Mehrere Terroristen entführten vier Flugzeuge, während diese in der Luft waren. Mit zweien dieser Flugzeuge flogen sie absichtlich in zwei große Hochhäuser in der Stadt New York. Die Türme stürzten kurz danach ein. Hier erfahrt ihr ganz genau, was damals noch alles passiert ist:

11. September 2001 Erklärstück

Was vor 25 Jahren am 11. September 2001 geschah.

11.09.2026 | 1:54 min

Erinnerungen bis heute

Überall auf der Welt sorgte die Nachricht vom 1. September 2001 für großes Entsetzen. Viele Menschen in Deutschland verfolgten die Nachrichten damals über das Fernsehen, aber natürlich gab es auch solche, die bei den Terroranschlägen vor Ort dabei waren. So auch der US-Amerikaner Brook Peters, der damals noch ein Kind war.

Zeitzeuge rechts im Bild, steht vor Skyline, daneben Kalenderbaltt "11. September" und Foto von Anschlägen mit Rettungskräften

So hat dieser US-Amerikaner den Terroranschlag miterlebt.

11.09.2026 | 2:23 min

Folgen bis heute

Die Anschläge haben auf der ganzen Welt viele Dinge verändert. Bis heute spüren wir die Folgen davon. Welche das sind, erfahrt ihr hier:

Dieser Text wurde von Simone und Teresa geschrieben.

logo! hat am 11.09.2026 in der Sendung darüber berichtet.

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