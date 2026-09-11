11. September 2001:Wie dieser Tag die Welt veränderte

Die Anschläge vom 11. September 2001 wurden von islamistischen Terroristen ausgeführt. Auch wenn es sehr ähnlich klingt, islamistisch und Islam ist nicht das Gleiche. Da gibt es nämlich einen ganz wichtigen Unterschied: Islamisten sind zwar Muslime und glauben an Religion Islam, aber sie wollen vor allem Macht und wenden dafür oft auch Gewalt an. So wie islamistische Gruppen den Islam verstehen, hat es mit der Religion nicht viel zu tun, sagen einige. Für viele sind die extremen Regeln der Islamisten sogar ein Gegensatz zur Religion Islam.



Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ist die Angst vor Islamisten auf der ganzen Welt größer geworden. Dadurch sind auch Vorurteile gegenüber Menschen, die der Religion Islam angehören, entstanden. Deswegen ist es besonders wichtig zu verstehen, dass es einen großen Unterschied zwischen Islam und Islamismus gibt.