Obwohl Volkswagen der größte Autohersteller der Welt ist, steckt die Firma in einer Krise. Jetzt sollen weltweit viele Arbeitsplätze wegfallen. Warum VW sparen will und was Elektroautos damit zu tun haben.

Der Autohersteller Volkswagen hat angekündigt, viele Stellen abzubauen. Wie es dazu kommen konnte, eklären wir euch hier. Quelle: imago0862483122h / imago0864662878h

Der Autohersteller Volkswagen (VW) ist das größte Unternehmen Deutschlands. Weltweit arbeiten mehr als 660.000 Menschen für VW, etwa 280.000 davon in Deutschland. Doch obwohl die Firma so groß ist, verdient sie seit einigen Jahren nicht mehr so viel Geld wie früher.

Deshalb hat VW beschlossen, in den nächsten Jahren viel Geld zu sparen. Weltweit sollen rund 100.000 Arbeitsplätze wegfallen. Ein großer Teil davon betrifft Deutschland. Außerdem könnte es sein, dass einige VW-Fabriken geschlossen werden. Für viele Beschäftigte ist das eine schlechte Nachricht. Sie machen sich Sorgen um ihre Zukunft, weil sie nicht wissen, ob sie vielleicht gekündigt werden.

🤔 Warum hat VW Probleme?

Warum VW und andere deutsche Autohersteller in einer Krise stecken. 30.07.2026 | 1:21 min

Kurz gesagt:

Immer mehr Menschen kaufen Elektroautos statt Autos mit Benzin- oder Dieselmotor. VW hat jedoch lange gebraucht, um Elektroautos zu entwickeln .

statt Autos mit Benzin- oder Dieselmotor. VW hat jedoch . Vor allem Autohersteller aus China machen VW Konkurrenz. Sie verkaufen oft günstigere Elektroautos und gewinnen dadurch immer mehr Kundinnen und Kunden.

💶 Nicht nur sparen

VW plant auch, in neue Technik und die Entwicklung neuer Autos zu investieren, also viel Geld dafür auszugeben. Damit soll VW fit für die Zukunft werden und wieder erfolgreicher sein. Ob dieser Plan am Ende funktioniert, kann heute noch niemand sicher sagen. Was genau Investitionen sind, erfahrt ihr hier:

logo! erklärt : Investitionen: Klingt kompliziert? Ist es gar nicht! Wir erklären euch, was dahintersteckt. Video 1:31

Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.