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Kalt, kälter, Arktis!:Treffen in Finnland: Das steckt dahinter
Ganz im Norden treffen sich viele Länder aus Europa und sprechen über Eis, Schiffe und wertvolle Rohstoffe. Was hat es mit diesem besonderen Gipfel eigentlich auf sich?
Bundeskanzler Friedrich Merz und viele andere wichtige Politiker und Politikerinnen aus Europa haben sich in der Stadt Rovaniemi in Finnland getroffen. Das liegt ganz im Norden, nah am Polarkreis. Dort haben sie über die Arktis gesprochen.
Die Arktis ist die Region rund um den Nordpol. Sie ist wichtig und zwar aus mehreren Gründen:
Was wurde beschlossen?
Die EU-Länder haben sich geeinigt: Sie wollen sich in der Arktis stärker einbringen. Zum Beispiel wollen sie besser beobachten, was dort passiert, und mehr in Straßen, Häfen und andere Infrastruktur investieren.
Ihr wollt mehr über die Arktis erfahren? Dann checkt das Video:
Dieser Text wurde von Louisa geschrieben.
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