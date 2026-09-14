  3. Suche

Arktis-Gipfel: Warum treffen sich Regierungschefs dort?

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Kalt, kälter, Arktis!:Treffen in Finnland: Das steckt dahinter

Ganz im Norden treffen sich viele Länder aus Europa und sprechen über Eis, Schiffe und wertvolle Rohstoffe. Was hat es mit diesem besonderen Gipfel eigentlich auf sich?

Arktis-Treffen: Eis schmilzt, Interesse wächst

Arktis-Treffen: Eis schmilzt, Interesse wächst!

Quelle: dpa / Michael Kappeler / CreditIMAGO / UIG

Bundeskanzler Friedrich Merz und viele andere wichtige Politiker und Politikerinnen aus Europa haben sich in der Stadt Rovaniemi in Finnland getroffen. Das liegt ganz im Norden, nah am Polarkreis. Dort haben sie über die Arktis gesprochen.

Die Arktis ist die Region rund um den Nordpol. Sie ist wichtig und zwar aus mehreren Gründen:

Was wurde beschlossen?

Die EU-Länder haben sich geeinigt: Sie wollen sich in der Arktis stärker einbringen. Zum Beispiel wollen sie besser beobachten, was dort passiert, und mehr in Straßen, Häfen und andere Infrastruktur investieren.

Ihr wollt mehr über die Arktis erfahren? Dann checkt das Video:

Landkarte auf der die Arktis zu sehen ist

Das müsst ihr über das eisige Gebiet am Nordpol wissen.

14.09.2026 | 1:22 min

Dieser Text wurde von Louisa geschrieben.

logo! hat am 14.09.2026 in der Sendung darüber berichtet.

Mehr zum Thema Arktis und Klimawandel:

  1. verschiedene Tiere in der Arktis

    logo!:SO wichtig ist Meereis

    Video1:40
  2. Eisbär - Grafik

    logo!:Gibt es bald keine Eisbären mehr?

    Video1:24
  3. Eisbär, Waldbrand und Dürre

    logo!:Diese 10 Folgen hat der Klimawandel

  4. Landschaft mit Windrädern, Eisbär und Thermometer

    logo!:Klima und Klimawandel

Aktuelle News