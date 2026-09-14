Durch den Klimawandel wird es auf der Erde immer wärmer – auch in der Arktis. Deshalb schmilzt dort das Eis. Dadurch entstehen neue Schifffahrtsrouten. Und das ist für Schiffe praktisch: Sie können dadurch manchmal viel kürzere Strecken fahren, statt große Umwege zu nehmen. Das spart Zeit und Sprit. Deshalb interessieren sich viele Länder für diese neuen Routen.